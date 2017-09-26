نجح طير ببغاء في إجراء طلبية على موقع (أمازون) قبل أيام قليلة عبر خدمة المساعدة الصوتية التابعة للمجموعة الأميركية من خلال تقليد صوت صاحبته في لندن، بحسب ما كشفت صحيفة (ذي صن).

ولا تتذكر كوريين بريتوريوس التي أصلها من جنوب إفريقيا والمقيمة في جنوب شرق لندن أنها طلبت مجموعة من الهدايا على الموقع الإلكتروني بقيمة 10 جنيهات (15 دولاراً تقريباً) وهي تأكدت من أن زوجها وابنها البالغ من العمر 8 سنوات لم يفعلا ذلك قبل أن تعثر في نهاية المطاف على المذنب الحقيقي، وهو (بادي) طير الببغاء من الغابون البالغ من العمر 5 سنوات، وفق ما أوردت الصحيفة.

فقد قلد الطير صوتها خلال غيابها لتشغيل الجهاز وأجرى الطلبية التي من الممكن رد ثمنها، على ما أوضح ناطق باسم المجموعة في تصريحات لصحيفة (ذي صن).

وبالإضافة إلى إجراء الطلبيات على (أمازون)، تسمح خدمة (أليكسا) بالتحكم بحرارة المنزل والهاتف الخلوي والإطلاع على أحوال الطقس والقيام بمهام أخرى.

وقد صورت كوريين (بادي) وهو يشغل الخدمة صارخاً (أليكسا)، مؤكدة أن طيرها ظريف بالفعل، فهو يقلد الهر ويتمنى (ليلة سعيدة) للعائلة عندما تخلد للنوم.