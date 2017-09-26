تداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر عجوزان، جرت العادة بان يلتقطان لنفسيهما صورة في كل فصل من فصول العام.

بمجرد قرارك الزواج من شخص ما، يصبح عليك الإلتزم بالوعود لبعضكما البعض بالوفاء طوال الحياة، وخلق رابطة قوية مع هذا الشخص الذي سوف تقضي بقية حياتك معه، ومن أكثر الأشياء الثمينة أن ترى طول إلتزام بعض الأزواج لبعضهم البعض ، مع مرور السنوات والعقود.

وهنا زوجان مسنان قاما بأخذ نفس الصورة في كل موسم، وأنت تشاهد الصور لاحظ الاختلافات في المناظر الطبيعية وملابسهم، وتابع التطورات حتى الصورة الأخيرة.