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رقم الخبر: 203559 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: منوعات  
وفاة أسمن امرأة!

وفاة أسمن امرأة!

توفيت المصرية إيمان عبدالعاطي، التي لقبت بأسمن امرأة في العالم، الاثنين، في مستشفى برجيل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونقلت صحيفة (البيان) عن إدارة المستشفى أن الوفاة جاءت نتيجة (صدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي).

وكانت إيمان تعالج في المستشفى تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبا من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وعانت إيمان من زيادة هائلة بوزنها، الذي وصل إلى نحو نصف طن.

وبدأت مشكلاتها في سن الـ11 عندما تعرضت لزيادة غير طبيعية في الوزن، وأصبحت لاحقا طريحة الفراش، ولم تستطع الخروج من منزلها طيلة 25 عاما.

وقد بدأت رحلة علاجها خارج مصر في مدينة مومباي الهندية في فبراير الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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