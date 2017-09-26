الأرنب «بيني» يجيد مهارة لعب كرة السلة وقد حقق نتيجة مذهلة عندما أدخل عددا كبيرا من الكرات الصغيرة في السلة.

حطم أرنب، يمتلك موهبة لا تصدق في كرة السلة، الرقم القياسي العالمي السابق بإدخال أكبر عدد من الكرات داخل السلة في دقيقة واحدة. وقال شاي آسور، صاحب الأرنب الذي يدعى «بيني» إنه نقل شغفه وحبه لكرة السلة إلى أرنبه، البالغ من العمر 5 سنوات.

وأعرب آسور من ولاية كاليفورنيا عن سعادته بهذا الإنجاز. وأضاف عن موهبة أرنبه في لعب كرة السلة (لاحظت في العديد من المناسبات أن الأرنب يعبث بالكرة وأنه يفضل في الكثير من الأحيان التواجد بالقرب منها، فأخذت أدرِّبه على إدخال الكرات الصغيرة في سلة خاصة).

وتابع آسور (وبسبب موهبته، التي تعد نادرة، واصلت كل ليلة قبل النوم هذه المهمة، لعدة أشهر حتى أجاد هذه المهارة بشكل تام). ووفقاً لما يظهر بمقطع الفيديو الذي نشرته غينيس عبر صفحتها الرسمية في موقع يوتيوب، فقد حقق الأرنب نتيجة مذهلة عندما أدخل عدداً كبيراً من الكرات الصغيرة في السلة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه لم يسبق لحيوان أليف أن حقق مثل هذه النتيجة من قبل، حيث تمكَّن الأرنب بيني بعد هذا الإنجاز الفريد من تسجيل اسمه في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية.