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رقم الخبر: 203557 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: منوعات  
أقدم مطعم في العالم

أقدم مطعم في العالم

عام 1725 تم افتتاح مطعم بوتين من قبل الفرنسيين كوك جين بوتين وزوجته ليصبح اليوم أقدم مطعم في العالم وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، وذلك بحسب موقع business insider.

ويقع المطعم في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، في فندق على بعد 10 دقائق بالسيارة من مطار إرنست همنغواي. واليوم، يشتهر بوتين بالمأكولات الريفية، بما في ذلك اللحوم المشوية اللذيذة المحضرة في فرن مصنع من 3 قرون.

ويحافظ المطعم الى اليوم على طابعه الأثري خاصة من حيث الجدران، وهو اليوم يعتبر أحد أهم المعالم السياحية بالمدينة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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