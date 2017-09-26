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رقم الخبر: 203554
تاريخ النشر: أيلول 26, 2017
الوقت: 16:27
الاقسام: منوعات
مسلموا الروهينجا!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
مسلموا
الروهينجا
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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