يعاني الكثير ، من المشاكل الصحية، ولعل أشهرها المشكلات التي تتعلق بالعظام والركبة، وما ارتبط باذهان الناس بأن خشونة الركبة من الأمراض التي تصيب كبار السن فقط، ولا يصاب بها الشباب.

وتحدث الدكتور محمد طلعت عز الدين، استشاري جراحة العظام بمستشفيات منشية البكري العام، لـ"الدستور" عن أكثر المشاكل التي يعاني منها الناس، بالإضافة إلى أحدث علاج، التي توصل إليها العلماء في مجال العظام وعلاج المفاصل، والتعرف أكثر عن مصطلح «العلاج بالايدي».

* الأمراض التي تنتشر بين الكثير من الناس، هي «هشاشة العظام» وأوجاع العظام، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بآلام المفاصل.

* في موسم المدارس.. كيف تفرق الأمهات بين الكسر والكدمة والجزع؟ الفرق بسيط فالكسر بمجرد وضع اليد عليها سيشعر المريض بألم شديد، بالإضافة إلى أن العظمة متحركة من مكانها. أما الكدمة، فهي عبارة عن ورم ولا يوجد حركة بالعظمة، أما الجزع تجد آلام حركة غير عادية مكان المفصل.

* أكثر الفئات التي تصاب بمشاكل المفاصل والعظام؟ هم كبار السن نظراً للكثير من الثقافات الخطأ، ولعل أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى عدم ممارسة رياضة المشي.

* لماذا يلجا لاعبي كرة القدم المصريين إلى مستشفيات الخارج لعلاج الرباط الصليبي؟ السبب وراء ذلك هو على سبيل «الفشخرة»، فطب العظام شهد تطور كبير في مصر، بالإضافة إلى الامكانيات البشرية والمادية التي تساوي مستشفيات الخارج.

* كيف ترى عمليات «زرع العظام»؟ من العمليات الناجحة، والتي تساعد في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالعظام، حيث خلق الله مخزن للعظام بجسم الانسان يمكن الاستعانة به كعظمة الحوض والشذية.

* «العلاج باليد».. مصطلح جديد في مجال العظام؟ ليس بجديد فقد حصلت على درجة الدكتوراة في هذا المجال تحديداً منذ أكثر من ثلاثون عام، وهو عبارة عن علم تقوية العضلات بالظهر والرقبة عن طريق الايدي.

* نصائحك للتمتع بعظام قوية؟ «استفيدو بالشمس».. فوائد الشمس جيدة لصحة العظام على الاقل نصف ساعة من الساعة الثانية عشر الى الثالثة ظهراً.