ويقوم المهرجان بالاعلان عن الفائزين فيه في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري.

يذكر ان مولوي سبق ان شارك بمهرجان «one shot» الدولي وفاز بجائزة منه وتم اختياره عضوا في لجنة التحكيم لهذه الدورة.

وبدأ بهزاد مولوي مشواره الفني عام 1995 ويحمل في سجله الفني اخراج عدة افلام ومسلسلات.