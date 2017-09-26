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رقم الخبر: 203548 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: ثقافة وفن  
بهزاد مولوي عضو في لجنة تحكيم «one shot»

بهزاد مولوي عضو في لجنة تحكيم «one shot»

اختير السينمائي الايراني بهزاد مولوي عضوا في لجنة تحكيم مهرجان «one shot» الدولي للأفلام بلندن.

ويقوم المهرجان بالاعلان عن الفائزين فيه في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري.

يذكر ان مولوي سبق ان شارك بمهرجان «one shot» الدولي وفاز بجائزة منه وتم اختياره عضوا في لجنة التحكيم لهذه الدورة.

وبدأ بهزاد مولوي مشواره الفني عام 1995 ويحمل في سجله الفني اخراج عدة افلام ومسلسلات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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