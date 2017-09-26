أعلنت إدارة الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة عن أعضاء لجنة التّحكيم الخاصّة بقسم أفلام الأنيميشن القصيرة.

وتشمل هيئة التحكيم التي تم الإعلان عنها والتي ستقوم باختيار الأفلام الفائزة في المسابقة الوطنية كلاّ من حسين ضيائي، مريم كشكولي نيا وأميد خوش نظر.

ويعتبر مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة أحد أعرق المهرجانات في إيران والمنطقة وينصبّ اهتمامه على تسليط الضوء على أفضل الأفلام القصيرة في إيران والعالم.

وسيقام مهرجان طهرن الدولي للافلام القصيرة بدورته الـ 34 في الفترة من 17 الى 22 اكتوبر المقبل، في العاصمة الايرانية طهران.