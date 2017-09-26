تم إعطاء درجة الأستاذ الفخري إلى الفنان القدير داوود مير باقري مخرج مسلسل «المختار الثقفي» الشهير الذي يتم بث فيلمه السينمائي على شاشة آي فيلم قريباً بمناسبة شهر محرم الحرام.

وقامت جامعة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (IRIB) بمنح وتقديم درجة الاستاذية الفخرية للمخرج ميرباقري خلال حفل تم فيه تكريم وتقدير المخرج المشهور المبدع في أعمال تاريخية فاخرة مثل مسلسل «الإمام علي (ع)» و«المختار الثقفي».

وحضر المخرج ميرباقري وراء المنصة وحاضر الحضور من الطلاب وأساتذة الجامعة ومدراء ومسؤولين في IRIB قائلاً: أتمنى ان أتمكن من نقل خبراتي إلى طلاب الجامعة، وأستطيع ان أساهم في تخصيب أفكار الشباب، عبر الأدب الدرامي الذي كان ملازماً مع الفكر منذ بداية تاريخ العروض التمثيلية.

واشار ميرباقري الى شهر محرم الحرام قائلاً: ان شهر محرم الحرام هو شهر الحرية والتحرر، شهر العدل، شهر الانتصار على السيف وشهر الكمال البشري، واكد على السعي والتطلع إلى المستقبل، لدفع وسائط الإعلام إلى الإمام عبر أعمال فنية فاخرة.