  • الثلاثاء ٥ محرم ١٤٣٩
  • الثلاثاء , سبتمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203546 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 16:13 الاقسام: ثقافة وفن  
إعطاء درجة الأستاذ الفخري لمخرج «المختار الثقفي»

إعطاء درجة الأستاذ الفخري لمخرج «المختار الثقفي»

تم إعطاء درجة الأستاذ الفخري إلى الفنان القدير داوود مير باقري مخرج مسلسل «المختار الثقفي» الشهير الذي يتم بث فيلمه السينمائي على شاشة آي فيلم قريباً بمناسبة شهر محرم الحرام.

وقامت جامعة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (IRIB) بمنح وتقديم درجة الاستاذية الفخرية للمخرج ميرباقري خلال حفل تم فيه تكريم وتقدير المخرج المشهور المبدع في أعمال تاريخية فاخرة مثل مسلسل «الإمام علي (ع)» و«المختار الثقفي».

وحضر المخرج ميرباقري وراء المنصة وحاضر الحضور من الطلاب وأساتذة الجامعة ومدراء ومسؤولين في IRIB قائلاً: أتمنى ان أتمكن من نقل خبراتي إلى طلاب الجامعة، وأستطيع ان أساهم في تخصيب أفكار الشباب، عبر الأدب الدرامي الذي كان ملازماً مع الفكر منذ بداية تاريخ العروض التمثيلية.

 واشار ميرباقري الى شهر محرم الحرام قائلاً:  ان شهر محرم الحرام هو شهر الحرية والتحرر، شهر العدل، شهر الانتصار على السيف وشهر الكمال البشري، واكد على السعي والتطلع إلى المستقبل، لدفع وسائط الإعلام إلى الإمام عبر أعمال فنية فاخرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2474 sec