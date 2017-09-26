اعلن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي عن تشكيل امانة الحوار الثقافي والفني لتعزيز الحوار بين اصحاب الثقافة والفنانين من جهة وسائر الفاعلين من جهة اخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير صالحي في صالة الاجتماعات بوزارة الارشاد الاسلامي.

وقال صالحي في المؤتمر الصحفي ان الاعلام هو الركن الرابع للديمقراطية وهو العين الساهرة والواعية للمسؤولين وكلما تم تقييم اداء المسؤولين اكثر كلما انتفعوا اكثر لذلك لا انزعج من النقد الحاد واللاذع لوسائل الاعلام.

وعن اداء وزارته خلال الشهر الماضي قال انه تم وضع برنامج نهائي مشيرا الى وجود ثلاثة اهداف و9 قضايا و 40 برنامجا لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في الحكومة الثانية عشرة تحت شعار «الحوار، الحقوق والهوية الثقافية».

واضاف صالحي ان البرامج تم صياغتها في ثلاث رزمات هي «الهوية الايرانية الاسلامية» وتشمل مسالتين و9 برامج و«الانتاج والاستهلاك الثقافي» وتشمل 4 مسائل و19 برنامجا و«العلاقات الثقافية الدولية» وتشمل 3 مسائل و12 برنامجا. مشير الى ان معاونيات وزارة الارشاد اتخذت اجراءاتها لتنفيذ هذه البرامج.

واوضح انه وفقا لتأكيد رئيس الجمهورية فاننا ملتزمون بتنفيذ رزمة الـ100 يوم لعمل واداء وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي وتشتمل على محاور مختلفة بما فيها تطوير اجواء العمل الثقافي والفني والاعلامي.

واضاف انه تم ايضا تشكيل امانة الحوار الثقافي والفني.

واشار الى اجراء مقابلات مع عدد من الفنانين في المجالات المختلفة بما فيها الرسم والتصوير والاعلام والنحت والموسيقى قائلا انه سيتم الافادة من وجهات نظر هؤلاء الفنانين. واضاف انه تم خلال الشهر الماضي تشكيل 10 مجموعات داخلية بهدف ايجاد الانسجام في المجالات المختلفة.