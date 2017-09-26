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رقم الخبر: 203544 تاريخ النشر: أيلول 26, 2017 الوقت: 16:11 الاقسام: ثقافة وفن  
مؤسسة في إیران لتحفيظ شباب الدول الإسلامیة القرآن

مؤسسة في إیران لتحفيظ شباب الدول الإسلامیة القرآن

تعمل مؤسسة أمیر المؤمنین علي (ع) في مدینة کاشان الإیرانیة علی تحفیظ شباب قادمین من دول إسلامیة یرغبون في حفظ القرآن الکریم ونهج البلاغة.

أن مؤسسة أمیرالمؤمنین(ع) في کاشان بدأت عامها الدراسي الجدید بمشارکة طلاب من ۱۸ محافظة ایرانیة و۳ دول إسلامیة.

 وتعدّ مؤسسة أمیرالمؤمنین (ع) الأولی في ایران التي تعمل بشکل متواصل علی مدی الـ ۲٤ ساعة علی تحفیظ القرآن وترجمته وتفسیره وحفظ نهج البلاغة للمشارکین في عام واحد في ایران.

 ویشارك في العام الدراسي الجدید طلاب من باکستان والعراق وطاجیکستان بالإضافة الی طلاب قادمین من ۱۸ محافظة ایرانیة.

 وتعمل مؤسسة أمیرالمؤمنین(ع) في مدینة کاشان الإیرانیة في إطار تنفیذ مشروع قائد الثورة الإسلامیة وتأکید سماحته ضرورة تحفیظ ۱۰ ملايين حافظ للقرآن الکریم في ایران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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