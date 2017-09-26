قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي (بوجه بحري وسيناء) بوزارة الآثار المصرية في ذكرى الهجرة النبوية ويوم السلام العالمي أن منبر الحضارة قد كشف عن مضمون الوثيقة النبوية وأسباب كتابتها ويؤكد صحتها وهي عهد الأمان لأهل الكتاب من رسول الله(ص) يؤمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم ومقدساتهم والمحفوظة صورة منه بمكتبة دير «سانت كاترين» (جنوب سيناء مصر) بعد أن أخذ السلطان سليم الأول النسخة الأصلية عند فتحه لمصر 1517م وحملها إلى آستانة وترك لرهبان الدير صورة معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها للتركية وهي أول وثيقة تضع نظاماً لحرية الإدارة الكنسية بكل أنواعها سواءً في الأسقفية أو الكاتدرائية أو المطرانية الخاصة بالأديرة أو حتى المتعبد داخل صومعته وحددت ذلك بوضوح «لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته».

وأوضح ريحان أن العهدة وضعت أسساً لحماية المقدسات المسيحية والمساعدة في ترميمها بمنع التعدي على المقدسات المسيحية ولو تهدمت هذه المقدسات نتيجة عوامل أخرى يحظر على المسلم استخدام أحجارها في بناء المساجد ومنازل المسلمين مما يعني تركها لإعادة استخدامها في أعمال الترميم «ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم ولا يدخل شيء من بناء كنايسهم في بناء مسجد ولا في منازل المسلمين».

وأضاف مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء بوزارة الآثار لقد أشارت العهدة لسبب ذلك في جملة أخرى «ويعاونوا على مرمة بيعهم وصوامعهم ويكون ذلك معونة لهم على دينهم وأن مبادئ الوثيقة تتضمن مجادلة أهل الكتاب بالحسنى وأوجب على المسلمين حمايتهم وكان الرهبان في الأديرة هم المسؤولون عن حماية أنفسهم قبل الإسلام لذلك أنشئت الأديرة محصّنة لدرجة أن بعض المؤرخين كتب عنها كحصون وليست أديرة وبعد الإسلام وجب على المسلمين حمايتهم «ولا يجادلوا إلاّ بالتي هي أحسن ويخفض لهم جناح الرحمة ويكف عنهم أذى المكروه حيث ما كانوا وحيث ما حلوا» وفي جملة أخرى «المسلمين يذبوا عنهم» أي يدافعوا عنهم وأن أسباب كتابة هذه الوثيقة الذي كتبها الامام علي(ع) في مسجد النبي(ص) حين أرسل النبي محمد(ص) كتبه إلى الملوك والأمراء مثل كسرى وقيصر والمقوقس نائب الرومان في مصر يدعوهم للإسلام وأن المقوقس أكرم مندوب النبي(ص) وزوده بالهدايا إلى النبي وليس لمندوب النبي(ص) طريق مختصر إلى مصر سوى طريق سيناء المار بدير سانت كاترين وأن رهبان الدير قد احتاطوا لأنفسهم وأرسلوا معه وفدًا يطلع النبي(ص) على حال ديرهم ويطلب منه العهد تأمينًا للطريق وصيانة لديرهم ومصالحهم.

وأكد ريحان على صحة العهدة النبوية حيث أن النبي(ص) قد حبب إليه النسك والزهد وكان كثيرا ما يذهب إلى غار حراء قرب مكة ليتعبد حتى بعث للناس بشيرًا ونذيرا لذلك كان يميل إلى الرهبان والنسّاك ويوصي بهم خيرا كما جرت عادة النبي(ص) وخلفائه من بعده إعطاء العهود للمسيحيين ومعاملتهم بروح التسامح ومنها عهد النبي(ص) لأهل أيلة كما أن رهبان سيناء قد سكنوا أرضا يقدسها اليهود والمسيحيون والمسلمون كما أن بعض التفاسير تذكر زيارة النبي(ص) لجبل طور سيناء في رحلة الإسراء والمعراج كما أن سلاطين المسلمين أقرّوا هذه الامتيازات المبينة في العهدة النبوية وذكروها في فرماناتهم ومنشوراتهم لمطارنة الدير بل ذكروا إنما أعطوهم هذه الامتيازات بناءً على العهد الذي أخذوه عن النبي(ص) وأيده الخلفاء الراشدون كما أنه لا يعقل أن قوما مستضعفين كرهبان سيناء يقدمون في وسط بلاد إسلامية على اختلاق عهد على لسان نبي الإسلام لا أصل له ويطلبون فيه من السلاطين المسلمين الامتيازات الجمة بل لو أقدم رهبان سيناء على مثل هذا العمل فلا يعقل أن سلاطين المسلمين من عهد الخلفاء الراشدين إلى هذا العهد يقرّون رهبان سيناء على ما اختلقوه ويمنحوهم من الامتيازات ما فيه خسارة لبيت المال بدون تثبّت أو تحقيق عن الأصل.

ويطالب منبر الحضارة بتدريس العهدة النبوية وإلقاء الضوء عليها في كل المؤتمرات العالمية الخاصة بالسلام وتلاقي

الأديان لأن إقرار مبادئ احترام الأديان والمقدسات والأقليات هو الأساس لنشر السلام والقضاء على الإرهاب في