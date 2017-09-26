لأن إحياء ذكر الإمام الحسين لا يقتصر على المجالس العاشورائية، ولأن الفن لغة عالمية، كانت مبادرة ملتقى الألوان الفني في العاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم ورشة فنية عاشورائية بتقنية "الكولاج" بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من كافة المناطق اللبنانية ومن دول عربية أيضاً.

الفنانون المشاركون أرادوا من خلال لوحاتهم ومشاركاتهم محاكاة ذكرى عاشوراء بأسلوب فني وجديد، بهدف تسليط الضوء على هذه الثورة بالفن او بالرسم، مشكلين واقعة كربلاء كلٌ حسب طريقته.

وبينما تتجه اليوم حركة الفن العاشورائي نحو الاتساع والنمو في لبنان، رأى المشاركون أن تجسيد واقعة الطف بلوحات فنية يعتبر أسهل الطرق لمحاكاة للعقول، اذ أنها تدفع بالمتلقى على إختلاف ثقافته ولغته الى التوقف عند هذه المأساه الانسانية.