  • الثلاثاء ٥ محرم ١٤٣٩
  • الثلاثاء , سبتمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203523 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 20:41 الاقسام: الوسائط المتعددة  
ملتقى الألوان.. عاشواء بلغة الفن

ملتقى الألوان.. عاشواء بلغة الفن

نظم ملتقى الألوان الفني في الضاحية الجنوبية لبيروت ورشة فنية عاشورائية بتقنية "الكولاج" بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من كافة المناطق اللبنانية.
لأن إحياء ذكر الإمام الحسين لا يقتصر على المجالس العاشورائية، ولأن الفن لغة عالمية، كانت مبادرة ملتقى الألوان الفني في العاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم ورشة فنية عاشورائية بتقنية "الكولاج" بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من كافة المناطق اللبنانية ومن دول عربية أيضاً.
 
الفنانون المشاركون أرادوا من خلال لوحاتهم ومشاركاتهم محاكاة ذكرى عاشوراء بأسلوب فني وجديد، بهدف تسليط الضوء على هذه الثورة بالفن او بالرسم، مشكلين واقعة كربلاء كلٌ حسب طريقته.
 
وبينما تتجه اليوم حركة الفن العاشورائي نحو الاتساع والنمو في لبنان، رأى المشاركون أن تجسيد واقعة الطف بلوحات فنية يعتبر أسهل الطرق لمحاكاة للعقول، اذ أنها تدفع بالمتلقى على إختلاف ثقافته ولغته الى التوقف عند هذه المأساه الانسانية.
ملتقى الألوان ببيروت
downloadتحميل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ U-News
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4962 sec