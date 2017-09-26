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رقم الخبر: 203522 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 20:22 الاقسام: محليات  
موبذ زرادشتي: للامام الحسين(ع) مكانة رفيعة في قلوبنا

موبذ زرادشتي: للامام الحسين(ع) مكانة رفيعة في قلوبنا

قال الموبذ الزرادشتي الايراني سهراب هنكامي ان للامام الحسين(ع) مكانة رفيعة واحترام كبير في قلوب جميع الايرانيين وان اتباع الديانة الزرادشتية يشاركون اشقاءهم المسلمين في مجالس العزاء بذكرى استشهاده.
واضاف سهراب هنكامي، في تصريح ادلى به لمراسل فارس يوم الاثنين، اننا نؤمن ايضا بأن الامام الحسين(ع) استشهد في سبيل الدفاع عن الحق ومكافحة الباطل وينبغي ان نبرز محبتنا وعشقنا له.
وتابع: ان الزرادشتيين يشاركون اشقاءهم المسلمين في مجالس عزاء استشهاد الامام الحسين(ع) وقد شارك الموبذون في مراسم خدمة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) في اصفهان بشكل فاعل وان حضورهم دلل على وحدة العهد والميثاق مع اشقائهم.
ونوه الموبذ هنكامي الى ان الاديان جاءت لتقريب الانسان الى الله تعالى والتعرف عليه وترسيخ الضمير الحي لديه وحين ندرك هذا المفهوم نستطيع الدخول في حوار مع بعضنا البعض.
 
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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