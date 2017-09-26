عبر وزير الخارجية الافغاني صلاح الدين رباني، عن ارتياحه للمحادثات التي اجراها مع نظيره الايراني في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقال ان اللجان المشتركة الخمس بين ايران وافغانستان حققت نتائج جيدة.

واضاف رباني في حديث مع مراسل ارنا ان خمس لجان مشتركة تشكلت بين افغانستان والجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى رأس هذه اللجان وزيرا خارجية البلدين.

واوضح بان هذه اللجان عقدت اجتماعات جيدة في طهران قبل شهرين وتوصلت الى نتائج طيبة وقال ان الاجتماع المقبل سيعقد في الاسبوع الأول من شهر تشرين الأول / اكتوبر في العاصمة الافغانية كابول.

وأكد وزير الخارجية الافغاني مرة اخرى على ثقته بان هذه الاجتماعات ستحقق نتائج طيبة.

والتقى صلاح الدين رباني يوم الجمعة الماضي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقررت ايران وافغانستان في ايار / مايو الماضي تأسيس 5 لجان تعمل على اعداد الوثيقة النهائية الشاملة للتعاون الثنائي بين البلدين.

اللجان الخمس تختص في المجالات الاقتصادية والأمنية والهجرة والماء والشؤون الثقافية لاعداد الوثيقة النهائية الشاملة للتعاون بين ايران وافغانستان، ويترأس وزيرا خارجية البلدين هذه اللجان.

وجاء الاتفاق بشان تأسيس اللجان الخمس خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بالرئيس الافغاني محمد اشرف غني في كابول .