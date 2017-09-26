اعلن نائب قائد منظمة تعبئة المستضعفين العميد علي فضلي ان مبادئنا اقرت في يوم عاشوراء وان شعبنا برهن انه لن يجامل احدا في الدفاع عن دين الله .

وفي تصريح له خلال مراسم العرض الصباحي المشترك للقوات المسلحة في ثالث ايام الدفاع المقدس في مدينة بجنورد اشار العميد فضلي الى صمود الشعب الايراني بوجه الاستكبار ودفاعا عن الولاية ومبادئ الثورة الاسلامية وقال ان العدو بدا عداءه للثورة الاسلامي حينما وقف على الاهداف الغائية لهذه الثورة .

وتابع انه شرع في البداية الى اثارة النعرات القومية والاضطرابات بالبلاد وتحريك القوميات المختلفة في كنبد وتبريز وخوزستان وكردستان وسيستان وبلوجستان وباقي المدن كما بادر من جهة اخرى الى دعم المنافقين المناوئين للثورة في الداخل ما اسفر عن سقوط 17 الف شهيد .

واوضح ان العدو عندما فشل في تحقيق مآربه من هذه الاجراءات اشعل نار الحرب المفروضة على ايران ولكنه اخفق ايضا في تحقيق مبتغاه من ذلك ايضا نتيجة صمود الشعب بقيادة الامام الراحل .

واشار العميد فضلي الى التصريحات السخيفة للرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد الشعب الايراني وقال ان العدو مازال يجهل حقيقة الشعب الايراني والامام الخميني الراحل (رض) ولم يكف بعد عن تخرصاته .

وتابع ان المقاومة التي تبلورت في سوريا والعراق والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان استلهمت خطاها من الدماء التي اريقت في ملحمة الدفاع المقدس.