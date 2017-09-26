قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، ان اتهامات ترامب لايران واهية تماما ولا أساس لها من الصحة.

واضاف بروجردي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت دوما في المقدمة في مجال مكافحة الارهاب، وان الامريكيين هم من كان لهم الدور في تشكيل وانقاذ الارهابيين في المنطقة .

وفي حديث مع مراسل ارنا ، صرح بروجردي، بان ردود الأفعال تجاه كلمة ترامب امام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت سلبية تماما، ما يكشف ان تصريحاته كانت بعيدة عن القواعد المنطقية السائدة في الخطاب السياسي والتي يتعين ان تطرح كرؤية سياسية مهمة امام الأمم المتحدة من قبل جميع الدول .

ووصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، تصريحات ترامب حول الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتافهة جدا.

وقال بروجردي ان ايران التي تعتبر في مقدمة الدول في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب المقيتة، وقدمت العديد من الشهداء، تتولى دورا مهما في أمن المنطقة، وان توجيه الاتهام الى ايران لدعم الارهابيين، اتهام باطل و واهٍ تماما.

واضاف ان الامريكيين كان لهم الدور في تشكيل وانقاذ الارهابيين في المنطقة، وان ما أعلنه ترامب في الأمم المتحدة كان بضرر اميركا وليس العالم.