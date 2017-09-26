قال مستشار قائد الثورة الاسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي، ان الاتفاق النووي يشكل وثيقة دولية؛ مشددا على ان اي تفاوض او اعادة النظر في هذا الاتفاق سيواجه رفض الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا ولايتي في تصريح له خلال اللقاء مع رئيس اكاديمية الدبلوماسية في فرنسا ميشال دوكلو، دعا الدول الاوروبية وبما فيها فرنسا الى انتهاج سياسة اكثر سيادية في هذا الخصوص.

ونوه المسؤول الايراني بالسياسات المبدئية المتبعة في ايران حيال القضايا الاقليمية والدولية، مشددا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت ولاتزال على مكافحة الارهاب ودعم الحكومات الشرعية والشعوب المظلومة في المنطقة، بوصفها مبادئ ثابتة، وضرورة لا يمكن التغافل عنها في سياق ارساء الامن والاستقرار العالمي.

واردف قائلا، لولا الصمود والسياسات المبدئية الايرانية في المنطقة لكان الارهاب قد شهد تناميا مستداما وسيطرة الجماعات الارهابية بدل الحكومات القانونية في الدول الاقليمية.

واكد ولايتي على ان القضايا الاقليمية لايمكن حلها عبر السبل العسكرية، كما لا يمكن من خلال دعم الجماعات الارهابية واستخدام القوة وتوظيف الممارسات الارهابية، القيام بتغيير الانظمة القانونية في البلدان؛ مضيفا ان هذا الاسلوب سيؤدي قطعا الى زعزعة السلام والاستقرار الاقليمي والعالمي.

من جانبه، قال رئيس اكاديمية الدبلوماسية الفرنسية في هذا اللقاء، ان باريس تدعم الاتفاق النووي، وتواصل برامجها لتنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد دوكلو ضرورة الحفاظ على الاستقرار وارساء الامن ومساندة الحكومات القانونية في المنطقة.