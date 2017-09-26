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رقم الخبر: 203514 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: محليات  
روحاني يبلغ قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الارهابية الامريكية
ويهنئ حليمة يعقوب بانتخابها رئيسة لسنغافورة

روحاني يبلغ قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الارهابية الامريكية

ابلغ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني خلال رسالة الى وزارة الخارجية، قانون مواجهة انتهاكات حقوق الانسان والمغامرات والاجراءات الارهابية الامريكية.
وكان اعضاء مجلس الشورى الاسلامي قد صوتوا على مشروع القانون خلال اجتماعهم المنعقد بتاريخ 20اب /اغسطس وبمجموع 240 صوتا من اصل 247 عضوا كان حاضرا. 
كما هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام حسن روحاني، حليمة يعقوب بانتخابها رئيسة لسنغافورة معربا عن امله بأن تشهد العلاقات بين ايران وسنغافورة مزيدا من التطور في شتى المجالات.
وعبر الرئيس روحاني في برقية التهنئة عن امله بان تشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التطور في ظل الارادة السياسية للبلدين و ما يتمتعان به من امكانيات كبيرة. وعبر عن تمنياته بالنجاح والموفقية للرئيسة السنغافورية والسعادة لشعبها.
وتعتبر حليمة يعقوب اول امرأة مسلمة تتولى الرئاسة في سنغافورة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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