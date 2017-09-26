استضافت طهران، يوم الإثنين، الاجتماع السابع للجنة التشاور السياسي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واندونيسيا.

وأفادت وكالة انباء فارس، بأن مساعدي وزيري خارجية البلدين بحثا خلال الاجتماع السابع للجنة التشاور السياسي بين ايران واندونيسيا مختلف المواضيع الثنائية والدولية، وأكدا رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وجاكرتا.

وأشار ابراهيم رحيم بور مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون آسيا والمحيط الهادئ في كلمته الافتتاحية للاجتماع، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى اهمية كبرى لتعزيز التعاون مع دول منطقة جنوب شرق آسيا وخاصة اندونيسيا باعتبارها بلدا صديقا ومسلما يتمتع بمكانة خاصة في العالم الاسلامي، ولديها الاستعداد التام لتعزيز العلاقات مع هذا البلد في جميع المجالات.

من جانبه، رحب دسرا برجايا رئيس الوفد الاندونيسي باقتراحات الجانب الايراني، وأشار الى طلب بلاده العام الماضي بتنمية حقلين نفطيين في ايران، مؤكدا على توسيع هذا التعاون.

الجدير بالذكر ان الاجتماع السادس للجنة التشاور السياسي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واندونيسيا عقد العام الماضي في جاكرتا.

من جانبه قال معاون وزير الخارجية لشؤون آسيا واوقيانيا ان ايران مستعدة لتطوير العلاقات مع اندونيسيا في جميع المجالات.

وقال ابراهيم رحيم بور: من الضروري تطوير التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول جنوب شرق آسيا وتحتل اندونيسيا مكانه جيدة في العالم الاسلامي، باعتبارها بلدا مسلما وان ايران مستعدة لتطوير العلاقات معها في جميع المجالات.

هذا وبحث الجانبان القضايا الثنائية والدولية وضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وجاكرتا.