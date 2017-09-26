  • الثلاثاء ٥ محرم ١٤٣٩
  • الثلاثاء , سبتمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203513 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: محليات  
لجنة التشاور السياسي بين ايران واندونيسيا تجتمع في طهران

لجنة التشاور السياسي بين ايران واندونيسيا تجتمع في طهران

استضافت طهران، يوم الإثنين، الاجتماع السابع للجنة التشاور السياسي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واندونيسيا.
وأفادت وكالة انباء فارس، بأن مساعدي وزيري خارجية البلدين بحثا خلال الاجتماع السابع للجنة التشاور السياسي بين ايران واندونيسيا مختلف المواضيع الثنائية والدولية، وأكدا رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وجاكرتا.
وأشار ابراهيم رحيم بور مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون آسيا والمحيط الهادئ في كلمته الافتتاحية للاجتماع، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى اهمية كبرى لتعزيز التعاون مع دول منطقة جنوب شرق آسيا وخاصة اندونيسيا باعتبارها بلدا صديقا ومسلما يتمتع بمكانة خاصة في العالم الاسلامي، ولديها الاستعداد التام لتعزيز العلاقات مع هذا البلد في جميع المجالات.
من جانبه، رحب دسرا برجايا رئيس الوفد الاندونيسي باقتراحات الجانب الايراني، وأشار الى طلب بلاده العام الماضي بتنمية حقلين نفطيين في ايران، مؤكدا على توسيع هذا التعاون.
الجدير بالذكر ان الاجتماع السادس للجنة التشاور السياسي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واندونيسيا عقد العام الماضي في جاكرتا.
من جانبه قال معاون وزير الخارجية لشؤون آسيا واوقيانيا ان ايران مستعدة لتطوير العلاقات مع اندونيسيا في جميع المجالات.
وقال ابراهيم رحيم بور: من الضروري تطوير التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول جنوب شرق آسيا وتحتل اندونيسيا مكانه جيدة في العالم الاسلامي، باعتبارها بلدا مسلما وان ايران مستعدة لتطوير العلاقات معها في جميع المجالات.
هذا وبحث الجانبان القضايا الثنائية والدولية وضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وجاكرتا.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0616 sec