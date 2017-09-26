أصدر النواب الكرد في مجلس الشورى الاسلامي، بيانا استنكروا فيه إجراء الاستفتاء في كردستان العراق.

وجاء في بيان النواب الكرد في مجلس الشورى الاسلامي: ان التزام الدول بوحدة اراضيها يعد من المبادئ الأساسية والمعترف بها دوليا، ومن الطبيعي ان لا تسمح اي دولة بالمساس بوحدة أراضيها، وان يحتل الآخرون جزءا منها او يتم تحديد اسم آخر له.

وأضاف البيان انه رغم ان الاستفتاء يعتبر آلية ديمقراطية الا انه يكون ذا معنى عندما يشارك فيه جميع المواطنين، ولا يمكن لمدينة او منطقة في بلد ما ان تجري استفتاء لنفسها، فهذا يخل بالنظم الدولي.

وأوضح البيان ان هناك بعض التيارات في العراق تحاول وبدعم من الكيان الصهيوني إجراء استفتاء قومي لإعلان إنفصال جزء عن العراق، وقد رفض مجلس النواب العراقي هذا الموضوع وقد تمت إحالة الأمر الى الجهات القضائية للحيلولة دون وقوعه.. الا ان الكيان الصهيوني يريد استغلال المشاعر المحبطة للمنطقة الكردية في العراق، وبصدد الحصول على موطئ قدم له في هذه المنطقة ليواصل تحقيق مآربه المشؤومة المتمثلة بالتفرقة وتحجيم الدول وزعزعة استقرار المنطقة وأمنها.

وتابع النواب الكرد في مجلس الشورى الاسلامي في بيانهم: ان هذا الحدث يهدد مصالح الشعب الكردي المضطهد في العراق وأيضا يستهدف استقرار دول المنطقة، لذلك فإن موقفنا نحن النواب الكرد في مجلس الشورى الاسلامي يتطابق بالضبط مع الموقف الحكيم لنظام الجمهورية الاسلامية المقدس والذي أعلن مرارا عبر المسؤولين المعنيين، مضيفين: ان الاستفتاء القومي والمذهبي والاقليمي يتعارض مع الاعراف الدولي، ومصالح الشعب العراقي وخاصة المكون الكردي فيه، ويعرض استقرار المنطقة وأمنها للخطر، وهو إجراء مرفوض وغير مبدئي وغير قانوني وغير منطقي، ونتوقع من المنظمات الدولية المعنية والجهات المعنية في العراق وأيضا دول المنطقة ان لا تسمح للسذاجة وعدم النضج السياسي او الحلم بالسلطة العائلية في كردستان العراق، بضمان مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة وبالتالي تؤدي الى زعزعة امنها واستقرارها.

وأردف النواب الكرد في البرلمان الايراني: نتوقع من النخب الكردية ان تقوم بتوعية الشعب من خلال بصيرتها ورؤيتها، بهذا المخطط المشؤوم، وان لا يسمحوا باستمرار مظلومية حرمان المنطقة الكردية في العراق أكثر من هذا، وأن لا يقع ما يؤدي الى التضحية بمصالح الشعب الكردي في العراق لأجل الأحاسيس غير الصحيح ولأجل مصالح أعداء الإسلام.

من جانبه أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، أن هذه اللجنة عقدت اجتماعا بحثت فيه موضوع إجراء الاستفتاء في كردستان العراق.

وفي حديثه لمراسل وكالة فارس، قال حسين نقوي: في بداية هذا الاجتماع الذي عقد بحضور جابري انصاري مساعد وزير الخارجية، طرح بروجردي رئيس اللجنة بحثا مسهبا بشأن موضوع الاستفتاء في إقليم كردستان، وشرح قرارات الجمهورية الاسلامية في هذا المجال.

واضاف: لقد قال بروجردي في هذا الاجتماع ان الاستفتاء مخطط صهيوني وسيكون بضرر الكرد وإقليم كردستان بالدرجة الأولى ثم بضرر المنطقة ودول الجوار والعراق، مشيرا الى انه لولا الجمهورية الاسلامية الايرانية لكان داعش قد تسبب بالمشكلات لإقليم كردستان.. ثم قال جابري انصاري ان إيران وتركيا والعراق من المؤكد سيقومون بالاجراءات اللازمة في هذا المجال.

وتابع ان الاجتماع تناول ايضا موضوع سوريا، حيث شرح جابري انصاري الظروف الميدانية في سوريا، وقال: ان المركز الرئيس للاشتباكات مع الجماعات الارهابية وداعش هو في دير الزور، ولحد الآن تم تحرير 85 بالمائة من دير الزور، والجهود مستمرة لتحرير ما تبقى منها، مبينا ان في هذه المنطقة يعتبر شرق الفرات ذا أهمية كبرى، والجهود لتحرير هذه المنطقة هامة للغاية.

وتابع نقوي: أن جابري انصاري أكد ان عمليات ونشاطات جبهة النصرة في إدلب تشكل ايضا جزءا آخر من التوتر والاشتباكات الشديدة بين الجيش السوري وبين الجماعات الارهابية، إذ أن إدلب اصبح مركزا لتجمع جبهة النصرة الإرهابية وحلفائها، ودير الزور مركزا لتجمع داعش وحلفائها.

ونقل نقوي عن جابري انصاري أن المحور الرئيس بشأن التطورات على الساحة السورية يتمثل في مؤتمر محادثات آستانا بين ايران وروسيا وتركيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على التعاون بين ايران وروسيا وكذلك مع تركيا، واصفا اجتماعات آستانا بأنها تمثل حركة دولية مؤثرة للغاية وقد أدت الى مكاسب جيدة.