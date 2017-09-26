أطلقت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية، الاثنين صاروخا نوع زلزال2 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في تعز، فيما قصفت المدفعية مواقعهم تجمعات لهم في نهم.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا نوع زلزال2 على تجمعات لمرتزقة العدوان في محيط تبة السلطان في الهاملي بمحافظة تعز.

وأضاف المصدر أن سلاح المدفعية لدى الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات مرتزقة العدوان في وادي نملة بحريب نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأشار إلى أنه شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان المستهدف لنقل القتلى والمصابين.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد تصدت، الأحد، لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان غرب الشبكة بمديرية الوازعية، كما قصفت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد وجبل ريشان بمديرية موزع غرب تعز.

إلى ذلك دمرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، الاثنين، جارفة تابعة للجيش السعودي، بالإضافة إلى قصف تجمعات لهم نجران وجيزان.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير جرافة تابعة للجيش السعودية بصاروخ موجه في موقع الطلعة بنجران.

وأضاف المصدر أن سلاح المدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس بعدد من القذائف، موقعة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي السياق شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على موقع الطلعة بنجران.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد قصفت، الأحد، تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف موقع الطلعة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته ردا على استمرار الحرب والحصار المفروضة على اليمن منذ مارس 2015 والتي ارتكب فيه أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني.

كما لقي أعداد من الجيش السعودي ومرتزقتهم مصرعهم وجرح آخرون، ليل الأحد، خلال كسر الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة زحف لهم وقصف مواقعهم في عسير ونجران.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية كسروا محاولة زحف للجيش السعودي ومرتزقته على موقع ثيا بعسير.

وأكد المصدر تكبيد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في العديد والعتاد خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحفهم.

وأضاف المصدر أن سلاح المدفعية لدى الجيش واللجان الشعبية قصف تجمعات للقوات السعودية في مجمع الربوعة والحديقة ومواقع قبالة منفذ علب محققا إصابات مباشرة.

وفي نجران قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف موقع الطلعة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قد لاقوا مصرعهم، الأحد، بالإضافة إلى أسر رابع في عملية للجيش واللجان الشعبية في جبهة عسير قبالة منفذ علب في عسير.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته ردا على استمرار الحرب والحصار المفروضة على اليمن منذ مارس 2015 والتي ارتكب فيه أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني.

وكان عدد من مرتزقة العدوان قد لاقوا مصرعهم في تصدى الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق من الأحد لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان غرب الشبكة بمديرية الوازعية غرب تعز، وتنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التباب الرملية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

يذكر أن الجيش واللجان يحققان انتصارات في جبهات الداخل بما فيها جبهتي تعز وشبوة على مرتزقة العدوان رغم فارق الإمكانات والعتاد والعدة.