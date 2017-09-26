شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واسعة ومداهمات على منازل الفلسطينيين في مدن مختلفة من الضفة الغربية.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات العدو اعتقلت 20 مواطنا من مدن بيت لحم وقلقيلية ورام الله ونابلس.

فمن مدينة قلقيلية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم فتى منازلهم بعد تفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت تلك القوات، شابين من بيت لحم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على إحدى محطات الوقود.

وفي سياق متصل أصيب، عدد من المواطنين، بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات العدو الصهيوني، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما أصابت مواطنا برضوض، جراء تعرضه للضرب المبرح، وأغلقت مكتبة، لبيع الكتب والقرطاسية.

كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني طفلا وشابا من مخيم العروب، عقب اقتحام منزلي عائلتيهما في المخيم.

من جهة اخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوريات عسكرية راجلة الاثنين، حي المطار القريب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان في المنطقة الاثنين "إن طواقم تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرعت بتصوير منشآت سكنية في الحي، تشمل مسجدا، مهددة بهدمها".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ألصق مؤخرا أوامر هدم لعدد من البنايات السكنية (تضم مجموعات من الشقق السكنية بعضها مشغول)، بحجة عدم الترخيص ولصالح شارع يمر من أمام هذه البنايات ملاصق بمقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري، في حين يتم تداول مسألة الشارع لدى أروقة محاكم الاحتلال والبلدية العبرية في القدس دون إصدار قرارٍ نهائي بخصوص البنايات المستهدفة.

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح الاثنين، بحمايةٍ أمنية من شرطة العدو الصهيوني.

وأفاد موقع "الانتفاضة" بأن 75 متطرفًا صهيونيا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأغلقت شرطة العدو الصهيوني عند الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين، علمًا أنها فتحته الساعة السابعة والنصف، ونشرت عناصرها وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى وعند أبوابه، تمهيدًا لتأمين الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين.

وتأتي هذه الإجراءات وسط قيود تفرضها السلطات الصهيونية على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، وذلك من خلال إخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجازها عند الأبواب.

وشددت شرطة العدو من إجراءاتها على الأبواب، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين الوافدين للأقصى، واحتجزت بعضها.

من جانبها قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف الاستيطان على الجنائية الدولية في لاهاي، مرفقاً بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي باعتباره "جريمة حرب، وملف "تطهير عرقي"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وحذّرت اللجنة خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله مساء الأحد الحكومة الإسرائيلية من استمرار تجاهلها للقانون الدولي، وانتقدت مواصلة المجتمع الدولي سياسة "ازدواجية المعايير" في التعامل مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بــ"إسرائيل".

وقالت اللجنة إن( المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، طالما اتصل الأمر بحكومة" إسرائيل").