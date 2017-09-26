* مقتل جنرال روسي خلال المعارك مع داعش في دير الزور * شهداء في خرق جديد للمجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ان دمشق لا تعترف إلا بعراق موحد وترفض أيَّ إجراء يؤدي إلى تجزئة العراق مشددا على ان هذه الخطوة مرفوضة ولا نعترف بها وأبلغنا وزير الخارجية العراقي بهذا الموقف".

الى ذلك اعلن المعلم في تصريح صحفي له في نيويورك، الأحد، أنَّ كل اجتماع يخصُّ سورية لا تحضره الحكومة السورية ممثلة الشعب السوري، يبقى “اجتماعاً تآمرياً ولا نعترف به ولا نهتم بما يتمخض عنه من نتائج”.

وقال المعلم، إنَّ محادثات أستانة كانت إيجابية بفضل الجهود الروسية والإيرانية وتحقق نتيجتها اتفاق بين الضامنين على جعل مناطق في محافظة إدلب مخففة التوتر، مشيراً إلى أنَّ “هذا الإجراء خطوة للأمام من أجل وقف سفك دماء السوريين وإعادة هذه المنطقة إلى حضن الوطن”.

وحول “التحالف الأمريكي” المزعوم لمحاربة تنظيم "داعش"، أشار المعلم إلى أنَّ مُحصلة غارات هذا “التحالف” في المناطق السورية هي قتلُ عشرات المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية للاقتصاد السوري، وأنَّ هذه الغارات لا تستهدف التنظيم الإرهابي وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة حول نوايا وأهداف هذا “التحالف”.

من جانبها أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الاثنين، أن غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال شهر آذار/ مارس قرب الرقة السورية، أسفرت عن مقتل 84 مدنياً بينهم 30 طفلاً على الأقل.

ووثقت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته الاثنين، حصول "غارتين في آذار/ مارس على مدرسة كانت تؤوي عائلات نازحة في المنصورة بالإضافة إلى ضرب سوق وفرن في الطبقة" غرب مدينة الرقة.

ونقلت المنظمة عن شهود أن "مقاتلي داعش كانوا موجودين في هذين المكانين، ولكن كان هناك أيضا عشرات إن لم يكن مئات المدنيين".

وذكر نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة أولي سولفانغ، أن "هذه الهجمات قتلت عشرات المدنيين، وبينهم أطفال، لجأوا إلى المدرسة أو كانوا متواجدين في الطابور لشراء الخبز من الفرن".

وأضاف "إن لم تكن قوات التحالف تعلم بوجود مدنيين في هذين الموقعين، فعليها أن تعيد النظر في الاستخبارات التي تستخدمها للتحقق من أهدافها، لأنه من الواضح أنها لم تكن كافية".

وبحسب المنظمة، نفذ التحالف الغارة الأولى على مدرسة البادية في المنصورة في 20 آذار/ مارس ما تسبب بمقتل أربعين شخصاً على الأقل بينهم 16 طفلاً. وشنّ الغارة الثانية على سوق وفرن في مدينة الطبقة بعد يومين، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً بينهم 14 طفلاً.

وكثّف التحالف في الأشهر الأخيرة قصفه للمناطق المحيطة بالرقة لتسهيل تقدم قوات يدعمها وطرد التنظيم من المدينة.

وأقرّ التحالف الدولي في أغسطس / آب بمسؤوليته عن مقتل 624 مدنيا خلال غارات شنها منذ بدء عملياته العسكرية صيف العام 2014 في سوريا والعراق المجاور.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل الجنرال اليري أسابوف في دير الزور بقصف لتنظيم داعش على مواقع للجيش السوري في المنطقة.

وأشارت وسائل إعلامية روسية إلى أن الجنرال أسابوف كان قائداً للعمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة الجيش الأوكراني شرق أوكرانيا، وذلك خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عدة سنوات.

ويقدم الجيش الروسي الدعم للجيش السوري وحلفائه في الحرب ضد تنظيم داعش في دير الزور، حيث كان قد أعلن سابقاً عن مساهمة الروس بتفكيك العبوات الناسفة التي تركها التنظيم في المنطقة.

* الدفاع الروسية تنفي استهداف "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور

إلى ذلك نفت وزارة الدفاع الروسية تقاريرا حول استهداف الطيران الحربي الروسي وحدات "قوات سوريا الديمقراطية" في محافظة دير الزور السورية الشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف، الاثنين: "يوجه طيران القوات الجوية الفضائية في إطار عملية القوات السورية الخاصة بتدمير الملاذ الأخير لداعش في دير الزور وذلك بضربات دقيقة على مواقع الإرهابيين، التي تم رصدها وتأكيد وجودها عبر قنوات عدة".

وأوضح كوناشينكوف أن "الغارات يتم شنها على كل نقاط إطلاق النار، التي تقصف مواقع القوات السورية، والقوات الإضافية للإرهابيين المتقدمة من المناطق الخلفية".

وشدد اللواء الروسي على أن "طائرات مسيّرة روسية وقوات الاستطلاع، العاملة في منطقة دير الزور 24 ساعة يوميا، لا تسجل أي أعمال قتالية بين مسلحي قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الخلفية لإرهابيي داعش".

وبيّن المتحدث باسم وزارة الدفاع أن هذه الحقيقة واضحة بشكل خاص "في مناطق حقول النفط والغاز بالمحافظة، حيث يخوض مسلحو داعش حاليا مقاومة شرسة في مواجهة القوات السورية المتقدمة".

ومن الجدير بالذكر أن تصريحات وزارة الدفاع الروسية تأتي تعليقا على تقرير نشرته وكالة "رويترز" حول شن الطائرات الحربية الروسية ضربات على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في محافظة دير الزور.

ميدانياً أعلن مصدر عسكري اجتثاث آخر تجمعات إرهابيي “داعش” من مساحات جديدة في منطقة جب الجراح وذلك في إنجاز جديد للجيش السوري في عملياته المتواصلة ضد الإرهاب التكفيري بريف حمص الشرقي.

وأفاد المصدر في تصريح لسانا بأن “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى أم الريش ومسعدة ورسم الناقة والزيبة والتلال الحاكمة والمحيطة بها بعد عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي /داعش/”.

ولفت المصدر إلى أن المساحة الإجمالية التي تمت السيطرة عليها تقدر ب 35 كيلومترا مربعا مؤكدا أنها اصبحت آمنة بشكل كامل بعد تمشيطها وتطهيرها من مفخخات وألغام تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي وقت سابق الاثنين ذكر مراسل سانا في حمص أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة فرضت سيطرتها الكاملة على قرية مسعدة بعد عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي “داعش” انتهت بمقتل العديد منهم وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش تلاحق فلول الإرهابيين في المنطقة بينما قام عناصر الهندسة بتمشيط القرية وتأمينها بشكل كامل حيث فككوا العديد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم بين منازل المواطنين.

وفي غضون ذلك ارتقى شهيدان نتيجة خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر جنوب سوريا عبر استهدافها بالرصاص الأهالي في قرية حضر بالقنيطرة وحي السبيل بمدينة درعا.

وذكرت وكالة "سانا" أن مجموعات مسلحة منتشرة في مخيم النازحين ودرعا البلد استهدفت حي السبيل بطلقات نارية متفجرة أصابت إحداها طفلا بجروح بليغة في الصدر والرأس ما أدى إلى استشهاده.

وفي القنيطرة ارتقى شهيد في قرية حضر نتيجة إصابته برصاص قناصات المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة التلول الحمر.

كما استهدفت المجموعات المسلحة قرية جبا ومحيطها بقذائف الهاون والمدفعية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.