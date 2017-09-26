* المالكي يدعو لإفشال "المخطط الإسرائيلي" شمال العراق * الطيران التركي يقصف مواقع لـ"بي كا كا" شمالي العراق * شركتا طيران تركيتان تلغيان رحلاتهما إلى إقليم كردستان * إقبال "متوسط" على التصويت في كردستان

بغداد / نافع الكعبي: اعلن رئيس الوزراء التركي علي يلدريم، الاثنين، ان ضباط وجنود عراقيين سيشاركون في المناورات التركية عند الحدود العراقية،مؤكداً أن "عناد إدارة الإقليم الكردي في شمال العراق وإصراره على تنظيم الاستفتاء مهد أرضية لصراع ساخن في المنطقة"، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين، ان بلاده ستغلق جميع المعابر الحدودية مع اقليم كردستان، كما انها ستوقف تصدير وبيع نفط الاقليم الى الخارج. فيما بدأت إيران وتركيا والعراق الرد على استفتــاء الأكراد ، بمحاصرة كردسـتان اقتصادياً، وأغلقت طهران وأنقرة مجالهمـا الجوي أمام الطائرات القادمة إلى الإقليم أو المغادرة، في حين طالبت بغداد حكومة كردستان بتسليمها المطارات والمواقع الحدودية، ومنعت أي طرف من شراء النفط مباشرة من الاقليم. بينما اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاثنين، استفتاء كردستان "اعلان حرب" على وحدة الشعب العراقي، داعيا الحكومة الى مقاطعة شاملة مع من سماهم "دعاة الاستفتاء"، فيما شدد على افشال "المخطط المدعوم من اسرائيل".وفي خطوة تُعارضها قوى إقليمية ودولية، فتحت مراكز الاقتراع في الإقليم الكردي أبوابها صباح الاثنين، أمام نحو 5 ملايين ناخب للتصويت في استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

وشهدت مراكز الاقتراع في محافظات الكرد بعد الساعة الأولى من بدء عملية التصويت على استفتاء الانفصال، صباح الإثنين، إقبالاً "متوسطاً"، وسط مخاوف إقليمية ودولية من أن يؤدي لأزمة في منطقة الشرق الأوسط، تؤثر على استقراره .

وقال يلدريم في مؤتمر صحافي عقده في تركيا ان "المناورات العسكرية التركية على الحدود العراقية سيشارك فيها أيضا ضباط وجنود عراقيون خلال المرحلة المقبلة".

واضاف يلدريم أن "عناد إدارة الإقليم الكردي في شمال العراق وإصراره على تنظيم الاستفتاء مهد أرضية لصراع ساخن في المنطقة"، محذرا من "المساس بالعرقيات الأخرى الموجودة في شمالي العراق".

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين، ان بلاده ستغلق جميع المعابر الحدودية مع اقليم كردستان، كما انها ستوقف تصدير وبيع نفط الاقليم الى الخارج.

وقال اردوغان في كلمة متلفزة بشان استفتاء كردستان وتابعتها، وسائل إعلام، إن "تركيا ستغلق حدودها بشكل كامل مع إقليم كردستان، ونوقف تصدير وبيع نفطها"، مشددا بالقول "جميع الخيارات مطروحة في الرد على حدودنا مع ادارة شمال العراق".

وتابع اردوغان، "سندافع عن امن تركيا ولن نسمح بأي تغيرات في شمال العراق، كما ان البرلمان خولنا بالقيام بعمليات خارج الحدود"، لافتا الى ان "تركيا تمتلك القوة لمحاربة القوى الارهاب".

* المالكي يدعو لإفشال "المخطط الإسرائيلي"

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاثنين، استفتاء كردستان "اعلان حرب" على وحدة الشعب العراقي، داعيا الحكومة الى مقاطعة شاملة مع من سماهم "دعاة الاستفتاء"، فيما شدد على افشال "المخطط المدعوم من اسرائيل".

ونقل بيان عن المالكي في كلمه له خلال احتفال جماهيري مناهض لاستفتاء اقليم كردستان اقيم ،الاثنين في بغداد، إن "الكل يؤكد عدم دستورية الاستفتاء لانه واضح منه يستهدف وحدة البلاد"، مشيرا الى أنها "خطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص".

ودعا المالكي "الحكومة الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، عبر ايقاف التحاور مع دعاة الاستفتاء وفرض مقاطعة شاملة".

وحمل نائب رئيس الجمهورية "دعاة الاستفتاء للانفصال مسؤولية ما سيحصل مستقبلا من أزمات وصراعات وحروب"، مضيفا بالقول "لسنا سعداء بما الت اليه الامور لكننا نحمل الإقليم ورئيسه المنتهية ولايته مسؤولية العواقب"، موضحا ان "مواقف الكثير من الدول المجاورة للعراق كانت حازمة وواضحة آزاء هذه الممارسة غير الشرعية"، مطالبا تلك الدول "بمقاطعة اقليم كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه".

وحذر نائب رئيس الجمهورية من "تحول كردستان الى مساحة نفوذ وتامر دولي إقليمي ضد العراق ودوّل المنطقة وشعوبها وتاريخها ورسالتها"، داعيا الشعب العراقي "عربا وكردا وأقليات الى افشال مخطط الانفصال المدعوم من اسرائيل والوقوف بحزم ضد هذا المشروع الذي مهد له بارزاني عبر دعمه لداعش في اسقاط محافظات الموصل وصلاح الدين، والتأكيد على ان العراق واحد موحد ولايمكن تقسيمه مهما كانت الاسباب".

* النجباء تطالب باعلان حالة طوارئ في كركوك

بدورها طالبت حركة النجباء احدى فصائل الحشد الشعبي، الاحد، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باعلان حالة الطوارئ في محافظة كركوك وتنصيب قائد عسكري لادارتها، فيما وصف مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بـ "شرعنة للاستفتاء".

وقال المتحدث الرسمي لحركة النجباء هاشم الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "على الحكومة المركزية الحفاظ على هيبة الدولة واتخاذ الاجراءات السريعة الرادعة بحق مسعود وزبانيته"، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة بـ"إعلان حالة الطوارئ في كركوك وتنصيب قائد عسكري لادارتها".

* تركيا تهدد

وهددت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة إذا أدى استفتاء كردستان إلى أفعال تستهدف أمن تركيا.

وقالت الخارجية في بيان، إن "الاستفتاء سيعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر"، مشددة على أن "تركيا ترفض الاعتراف بالاستفتاء وتعتبره غير شرعي".وأوصت المواطنين الأتراك بمغادرة إقليم كردستان في أقرب وقت.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الاثنين، أن حكومة إقليم "شمال العراق" تعد الأرض لاشتباكات جديدة في المنطقة، مشددا على أن ذلك "خاطئ جدا"، فيما تعهد بالتعامل مع بغداد فيما يتعلق بإدارة الحدود والخطوط الجوية وغيرها.

وأضاف، "جاءتنا، اليوم، طلبات من العراق وإيران من أجل غلق معبر الخابور الحدودي وشكلنا لجنة من الوزارات ذات العلاقة وستتخذ الخطوات اللازمة"، مؤكدا "العمل على تكثيف الحوار مع بغداد وهدفنا الحفاظ على الأمن ولا مشكلة لدينا مع الكرد بل مع حكومة إقليم شمال العراق".

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، الاثنين، أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو التركي، دمرت مستودعات أسلحة وذخيرة ومعسكرات لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، إن "الغارات الجوية نُفذت في مناطق زاب، وأفشين، وبسيان، شمالي العراق".

وأوضحت أن "القصف الجوي جاء عقب رصد تحركات لعناصر (بي كا كا)، كانوا يستعدون لشن هجوم ضد القوات التركية".

* شركتا طيران تركيتان تلغيان رحلاتهما إلى كردستان

الى ذلك، أعلن مدير مطار أربيل الدولي، الاثنين، عن إلغاء رحلات الخطوط الجوية "تركيش إيرلاين" و"أطلس" من تركيا نحو أربيل وإقليم كردستان العراق حتى إشعار آخر.

وقالت تلار فايق في تصريح صحفي لوسائل الإعلام: ان هاتين الشركتين للخطوط الجوية، أعلنتا عن أنهما لن ترسلا أي مسافر إلى أربيل"، مشيرة الى أنهما "ألغتا كافة رحلاتهما نحو إقليم كردستان العراق".

* نيجيرفان بارزاني: على أنقرة أن تتعامل مع الاستفتاء بهدوء

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن أسفه إزاء تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة، كما دعا أنقرة أن تتعامل بهدوء مع الاستفتاء الذي يجري اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".

ولفت بارزاني، ابن أخ رئيس إقليم كردستان، إلى أن قرارات العبادي "تعد بمثابة عقوبات جماعية ضد شعب كردستان".

ورد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تصريحات بارزاني واتهم القيادة الكردية بـ «الفساد وسوء الإدارة»، مهدداً بأن بغداد لن تسمح بأن تكون البلاد «ملكاً لهذا وذاك يتصرف فيها كيفما يشاء من دون حساب للعواقب». وطالبت بغداد الأكراد بتسليم المواقع الحدودية والمطارات كما طالبت الدول الأجنبية بوقف تجارة النفط مع الإقليم.

ووجه العبادي خطاباً إلى الشعب الكردي اتهم فيه سياسييهم بـ «الفساد وسوء الإدارة». وقال: نؤكد اليوم أننا لن نتخلى عن مواطنينا الأكراد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح بأن يكون ملكاً لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء من دون حساب للعواقب». وزاد: «ما يجب توضيحه لشعبنا الكردي العزيز أن معظم مشكلات الإقليم داخلية وليست مع بغداد، بالتالي فإنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال، فالصعوبات الاقتصادية والمالية في الإقليم من نتاج الفساد وسوء الإدارة». وأضاف: «اسألوا المسؤولين في الإقليم أين تذهب أموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل يومياً أي ما يعادل ربع النفط المنتج في بقية العراق. لماذا لا يدفعون رواتب الموظفين في الإقليم، على رغم تخفيضها إلى مستويات دُنيا مع أنهم يحصلون على كميات نفط أعلى بكثير من نسبة السكان مقارنة ببقية مدن العراق، ونحن هنا في المركز وعلى رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلفة الحرب الباهظة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها». وتساءل: «لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية، ولماذا لا يسمحون بالرقابة على الأموال العامة؟ لا يجوز أن تكون هذه الأموال ملكاً للأشخاص والأحزاب وأن تُدفع الرواتب والهبات للأنصار ويُترك بقية المواطنين».

* مظاهرة بالقدس تأييداً للاستفتاء

وأفادت وسائل الإعلام العبريّة، أنّ المئات من الإسرائيليين، وبشكلٍّ خاصٍّ، الأكراد الذين تمّ استجلابهم إلى فلسطين، شاركوا في مظاهرة بالقدس المُحتلّة، تعبيراً عن تأييدهم لاستقلال إقليم كردستان العراق، وإقامة الدولة المُستقلّة، ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيليّة والكردية خلال المظاهرة، التي نظّمها ما يُطلق عليه في تل أبيب اتحاد مهاجري كردستان.

أمّا بالنسبة لإسرائيل، فبالرغم من عدم وجود تصريحات رسمية حول هذا الموضوع، إلا أنّه لا يوجد أيّ شك بأن تل أبيب تدعم استقلال إقليم كردستان، فقبل ثلاثة سنوات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، بأنّ إسرائيل تدعم إنشاء دولة مستقلة في الجزء الذي ينعم به الكورد بحريتهم، وقال: يجب أنْ ندعم تطلعات الكورد المطالبين بالاستقلال، فهم يستحقون الاستقلال، بحسب تعبيره.

* تقدم كبير للقوات الامنية في الحويجة

ميدانياً، انطلقت العملية العسكرية الخاصة بتحرير مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك والتي حددت بفترة زمنية متوقعة قدرها اربعة اسابيع لاكمالها، حيث قتل أكثر من 200 مسلح من تنظيم داعش، وحررت القوات الامنية 40٪ من مساحتها.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي، مقتل 48 عنصرا من "داعش" وتدمير مقر قيادة للتنظيم بقصف جوي في الحويجة.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "طيران التحالف الدولي نفذ ٥٣ ضربة جوية منها ٤٦ضربة في قضاء الحويجة، أسفرت عن قتل ٤٨ إرهابي وتدمير مقر قيادة وسيطرة وأربعة مستودعات للأسلحة ومعملا لصنع العبوات الناسفة". وأضافت، "تم تدمير أربع حاويات محملة بالمواد اللوجستية و٦عجلات مفخخة و٣ معامل لصنع العجلات المفخخة و٥ مواقع دفاعية".

وفي شأن ذي صلة قالت الخلية، "نفذت ٧ ضربات جوية في قضاء راوة، أسفرت عن قتل ٥ إرهابيين وتدمير مقر قيادة وسيطرة و٨ زوارق".

وفي كركوك، شنت طائرات سلاح طيران القوة الجوية العراقية، ضربات جوية مكثفة على مقرات تنظيم بينها مقرات قيادية جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز،:ان طيران القوة الجوية قصفت مساء الاحد، مواقع مهمة لتنظيم داعش في ناحية الرشاد ومحيط ناحية تازة (٣٠ كم جنوب كركوك)"، مبينا ان "من بين المقرات مواقع تابعة لقيادات التنظيم الارهابي".

وفي صلاح الدين، أفاد مصدر محلي في المحافظة ، بأن تسعة من مسلحي تنظيم "داعش" بينهم قياديان، قتلوا بقصف جوي قرب جسر الزركة شرقي المحافظة.وقال المصدر في حديث صحافي: إن تسعة من مسلحي داعش، بينهم اثنان من القيادات الميدانية احدهما عربي الجنسية، قتلوا بقصف جوي استهدف مواقعهم قرب جسر الزركة شرقي صلاح الدين".

* البرلمان العراقي يصوّت على إجراءات عقابية ضدّ كردستان

صوت البرلمان العراقي حسب تصريح مصدر برلماني لـ" العربي الجديد" الإثنين، على إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، وقرر إلزام رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بإعادة انتشار القوات العسكرية العراقية في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك، على ما كانت عليه قبل اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للموصل، مبينا أنّ "البرلمان صوت على دعوة الادعاء العام بإبعاد وملاحقة جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين من الكرد، الذين شاركوا ودعموا الاستفتاء".

وأضاف المصدر أن "البرلمان صوت، أيضا، على دعوة الحكومة المركزية لإعادة حقول النفط في المناطق المتنازع عليها تحت إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية. وصوت أيضا على منع الشركات النفطية من العمل في المناطق المتنازع عليها".