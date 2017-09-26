أكد مسؤول سوري رفيع المستوى ان هناك اتفاقيات تعاون وتنسيق كبيرة بين سوريا وايران في المجالات الاقتصادية والنفطية وإعادة الإعمار، مشيرا الى ان عشرات الشركات الايرانية أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وحول التنسيق مع ايران في عملية إعادة الإعمار بيّن المهندس حسين عرنوس وزير الاشغال العامة والاسكان السوري في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان هناك اتفاقيات تعاون وتنسيق كبيرة بين سورية وايران في المجالات الاقتصادية والنقطية وإعادة الإعمار.

واشار الوزير الى ان "عدد الشركات الايرانية التي شاركت في معرض اعادة الاعمار تحت عنوان "عمرها" والذي اقيم في العشرين من الشهر الجاري، كان 38 شركة، وجميعها شركات مقاولات وانتاج مواد خاصة بموضوع اعادة الاعمار.

واضاف عرنوس: إن هذه الشركات أبدت استعدادها للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، مبيناً انه هناك تنسيق على مستوى عال بين الحكومتين السورية والايرانية حول المشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل مشترك. واوضح ان وزارة الاشغال العامة تحاول تأمين مجموعة من الآليات الهندسية من ايران.