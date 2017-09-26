اعلن كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي، ان الاستفتاء في شمال العراق هو سياسة لإثارة التوتر والأزمات الطويلة الأمد في المنطقة.

وقال صفوي في تصريح للمراسلين انه حتى لو كانت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال فان ذلك نصف القضية، ومن المؤكد ان الحكومة المركزية في العراق والبرلمان والقوات المسلحة العراقية ستتصدى لذلك.

واشار الى ان تركيا من بين الدول التي ستتصدى لهذا الامر، وقال: إن تركيا لديها حدود مشتركة طويلة في شرق وغرب بلادها مع كردستان العراق فيما يتواجد اكثر من عشرين مليون كردي في تركيا، وفي حال التصويت لصالح انفصال منطقة كردستان عن العراق فان القوات التركية سترد.

واوضح بأن ايران ايضا قامت حاليا بغلق حدودها الجوية مع منطقة كردستان العراق ولكننا نأمل في أن تبادر الدول الاربع التي تحد كردستان الى غلق حدوها البرية .

وذهب صفوي الى ان هزيمة داعش في سوريا والعراق دفع الصهاينة والاميركان الى العمل على تمرير هذه المؤامرة الجديدة لاثارة حرب طويلة الامد في المنطقة سيكون الشعب الكردي والعراق المتضرر الاكبر منه .ا

وتابع: إن ايران واقفة بمنتهى القوة وتعتبر خطوة الاكراد نوعا من الخيانة للشعب الكردي في العراق واعرب عن أمله في ان ينتبه الشعب الكردي وان تعمل دول تركيا وايران والعراق وسوريا وكل المخلصين بالمنطقة والمتطلعين الى استتباب الامن المستديم فيها على إحباط هذه المؤامرة الصهيونية .