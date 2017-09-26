أعلنت العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الاثنين، عن مشاركة مقاتلات القوة الجوية للجيش في العمليات الجوية المتعددة، وحضورها القوي في سماء الحدود الغربية والشمالية الغربية للبلاد.

وانطلقت المرحلة الثالثة من مناورات حيدر الكرار في منطقة قصر شيرين الحدودية بمشاركة اللواء خمسة و ثلاثين للقوات الخاصة المحمولة جوا المتواجدة في محافظة كرمانشاه.

وأعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني: ان مقاتلات القوة الجوية للجيش بادرت بتنفيذ طلعات استطلاع و تحليق باسناد ودعم من قبل الوحدات الخاصة للرد السريع التابعة للقوة البرية للجيش وحرس الثورة الاسلامية في منطقة مناورات حيد الكرار.

وتهدف هذه المناورات الى رفع جهوزية وكفاءة واداء الوحدات الخاصة للرد السريع التابعة للقوات المسلحة الايرانية في هذه المنطقة، وهي امتداد لسلسلة مناورات نفذتها القوة البرية على مدى العامين الماضيين في المنطقة ذاتها.

وفي هذه المناورات نفذت وحدات الدروع والطيران والطائرات المسيّرة والتدخل السريع للقوة البرية للجيش، مهماتها بنجاح في إطار ألوية هجومية.

كما بدأت قوات حرس الثورة الاسلامية مناورات "محرم" الامنية من قبل مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" في شمال غرب البلاد. وفي مناورات "محرم" التي انطلقت صباح الاحد، واستمرت يومين، استعرضت خلالها وحدات خاصة من الدروع وطيران الجيش والمدفعية والقوات الخاصة والطائرات المسيّرة، جهوزية واقتدار وصلابة كوادر القوة البرية للحرس الثوري في حراسة حدود الوطن الاسلامي.

من جانبه أعلن قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد "امير علي حاجي زادة"، ان ايران حقّقت اليوم الإكتفاء الذاتي التام في قطاع الصناعات الصاروخية، مؤكدا: ان تطوير الصواريخ تضاعف وشهد تسارعا بعد الانتقادات اللامشروعة لساسة البيت الابيض.

وصرّح "حاجي زادة" بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، بأن المشاريع الصاروخية الجديدة أيضا هي إبتكارات وطنية ومحلية وليست محاكاة. وأكد ان مكونات الصواريخ لا تستورد من الخارج ويجري إنتاجها محليا ونحن قادرون على إنجاز أي تصميم وابتكار تطلبه قواتنا.

وأشار الى ان ايران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع الجوي أيضا، مؤكدا ان الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي هي وطنية بشكل كامل. واوضح ان الطائرات المسيّرة الايرانية اليوم تتبوأ مكانة عالمية، وقال: إننا حققنا تقدما جيدا على صعيد القنابل الذكية وتقنيات القوة البحرية والبرية.

ولفت الى التصريحات الأخيرة لساسة أمريكا حول الانشطة الصاروخية لايران، وقال: انها مجرد تخرصات وعليهم ان يعلموا ان قدراتنا الصاروخية شهدت نموا مضاعفا وسرعة أكبر عقب الإنتقادات التي أطلقوها.