* جلالي: أي انسحاب من الإتفاق النووي سيواجه برد فعل مناسب من إيران

صرّح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية " كمال خرازي" يوم الاثنين: إن ايران مستعدة لجميع الخيارات ومنها إنسحاب أو بقاء الامريكان في الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة.

وخلال لقائه رئيس اكاديمية الدبلوماسية الفرنسية ميشيل دوكلو، قال كمال خرازي: فيما يتعلق بالاوروبيين هناك سيناريوهات محتملة، ومستعدون ايضا لجميع الخيارات في حال إنسحابهم او بقائهم في الاتفاق النووي، وسنستمر في استراتيجياتنا اعتمادنا على الشعب.

ولفت رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الى البرنامج الصاروخي، وقال: إحدى القضايا التي يجب ان يعلمها الاوربيون ان معارضة البرنامج الصاروخي الايراني لن تجدي نفعا.

واضاف خرازي: لن نتراجع خطوة واحدة الى الوراء في قضايا الأمن والدفاع بل سنستمر في برامجنا الدفاعية والصاروخية، لأننا نعيش في منطقة خطرة جدا ويجب علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا.

كما قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الفرنسية "كاظم جلالي"، إن الطرف الآخر من الإتفاق النووي مع إيران ليس أمريكا فقط وان انسحابها من الإتفاق النووي سيواجه برد فعل مناسب من قبل إيران. واعتبر تهديد دونالد ترامب بالإنسحاب من الإتفاق النووي لا ينم عن المنطق والعقلانية.

كما أشار الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وفرنسا بعد إبرام الإتفاق النووي وقال: إن البلدين يتمتعان بأرضيات إقتصادية واسعة خاصة في مجال الطاقة والإتصالات والمواصلات وإنتاج السيارات وانهما عملا بعد إبرام الإتفاق النووي بين إيران و 5+1، على الإرتقاء بمستوى العلاقات التجارية بينهما.

وقال رئيس مركز الأبحاث بمجلس الشورى الإسلامي: نظرا الى العزم السياسي لكبار مسؤولي البلدين للنهوض بالتعاون الثنائي، نأمل بتطوير العلاقات الإيرانية-الفرنسية وإستثمار كافة الطاقات الموجودة في المجالات السياسية والإقتصادية أكثر فأكثر.

وحول الاوضاع في المنطقة، قال: إن تفشي ظاهرة التطرف والإرهاب في المنطقة وإنتشارها الى كافة نقاط العالم يستلزم إيلاء إهتمام أكبر من قبل كافة البلدان التي تهدف الى مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة بشكل جاد.

وأردف: إن إحتواء قضية الإرهاب يستلزم رؤية عميقة لا تتجاهل الجذور الفكرية والثقافية لهذه القضية، وان المكافحة العسكرية بحد ذاتها لن تنجح في القضاء على هذه الجماعات .

كما أشار إلى الإمكانيات المالية والعسكرية الملحوظة التي تتمتع بها الجماعات الإرهابية في المنطقة وأضاف: إن القدرة المالية والإمكانيات العسكرية المتطورة للجماعات الإرهابية تبين دعم بعض بلدان المنطقة لهذه الجماعات الإرهابية، ولهذا فان المكافحة الفاعلة للإرهاب يجب أن تتركز على وقف هذه المساعدات.

من جانبه، أعرب "ميشال دوكلو" رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-الايرانية عن إرتياحه لزيارة إيران، وقال: إن الهدف من زيارته الى إيران هو التشاور مع المسؤولين الإيرانيين والتعرف على وجهات النظر الإيرانية تجاه تطورات المنطقة.

كما أشار الى الأزمات التي تواجهها المنطقة حاليا وصرح: إن الإرهاب أكبر تهديد تواجهه المنطقة والعالم.

كما أشار إلى تصريحات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بشأن الابقاء على الإتفاق النووي وقال: من وجهة نظرنا، ان الإتفاق النووي إتفاق جيد و بإمكانه أن يؤدي إلى النهوض بمستوى التعاون بين إيران وأوروبا وكافة بلدان العالم، وان سياسات الرئيس الفرنسي الجديد تأتي في إطار سياسة الإتحاد الأوروبي القائلة بضرورة الاحتفاظ بالإتفاق النووي.

ووصف رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-الإيرانية، مواقف السيد ماكرون تجاه الإتفاق النووي بأنها ملحوظة وهامة، وقال: بما أن إيران وفية بإلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي فمن الطبيعي أن تتوقع من مجموعة 5+1 ألوفاء بإلتزاماتها ايضا.