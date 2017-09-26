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رقم الخبر: 203503 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: دوليات  
معتقل سابع على خلفية هجوم مترو لندن

معتقل سابع على خلفية هجوم مترو لندن

ذكرت الشرطة البريطانية، الاثنين، أنها اعتقلت شابا في إطار التحقيق في هجوم على مترو أنفاق لندن هذا الشهر.

وأضافت الشرطة أن عناصر وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلوا الشاب (20 عاما) في منزل في كارديف عاصمة ويلز، وهو سابع رجل يعتقل في الهجوم على محطة بارسونز غرين في لندن يوم 15 سبتمبر، الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا. ويوم الجمعة الماضي مثل أحمد حسن أمام المحكمة في اتهامات بالشروع بالقتل تتعلق بالهجوم، وجرى تمديد احتجازه حتى 13 أكتوبر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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