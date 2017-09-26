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|رقم الخبر: 203502
|تاريخ النشر: أيلول 25, 2017
|الوقت: 19:05
|الاقسام: دوليات
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بأمر السكان.. "مطار تيغيل" باق في الخدمة
صوت سكان العاصمة الألمانية برلين، الأحد، على إبقاء مطار تيغيل الدولي في الخدمة، حتى بعد استكمال العمل في مطار جديد بالمدينة، مما سيعطل خطط السلطات المحلية، التي كانت تعتزم إغلاقه.
وحوالي 56 في المئة من المشاركين في الاستفتاء غير الملزم صوتوا على إعادة النظر في خطط إغلاق المطار، في حين عارض الأمر 42 في المئة بعد إحصاء كل الأصوات. وبموجب الخطط الحالية، من المفترض خروج مطار تيغيل من الخدمة بعد 6 أشهر من افتتاح مطار برلين.
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