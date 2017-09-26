بأمر السكان.. "مطار تيغيل" باق في الخدمة صوت سكان العاصمة الألمانية برلين، الأحد، على إبقاء مطار تيغيل الدولي في الخدمة، حتى بعد استكمال العمل في مطار جديد بالمدينة، مما سيعطل خطط السلطات المحلية، التي كانت تعتزم إغلاقه.