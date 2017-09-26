  • الثلاثاء ٥ محرم ١٤٣٩
  • الثلاثاء , سبتمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203501 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 19:04 الاقسام: دوليات  
نواز شريف يعود إلى باكستان للمثول أمام القضاء

نواز شريف يعود إلى باكستان للمثول أمام القضاء

عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف يوم الاثنين، إلى بلاده قادما من بريطانيا للمثول أمام القضاء بتهم الفساد بعد حوالي ثلاثة أشهر على تنحيته من منصبه رئيسا للوزراء.

وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية أن شريف الذي غادر إلى لندن في 30 أغسطس/آب لمرافقة زوجته في رحلة علاج، قرر العودة إلى باكستان لمواجهة شكاوى فساد وجهتها المحكمة العليا ضده بعد أن استدعى القضاء شريف وابنته مريم ونجليه حسين وحسن وزوج ابنته سافدار للمثول أمام هيئة قضائية.

ونقلت "جيو" عن مصادر القول إن شريف قرر العودة قبل انتهاء علاج زوجته بعد اجتماع تشاور مع رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي ورئيس حكومة إقليم البنجاب شاهباز شريف عقد في لندن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن شريف سوف يحضر دون محامين ويمثل نفسه في القضية في حين سيبقى باقي أفراد الأسرة في لندن. وشكك شريف في الشكاوى الموجهة ضده قائلا "أي نوع هذا من الشكاوى؟ الشكاوى ترفع عندما يتلقى أحد رشى مقابل منح عقود لأشخاص أو يرتكب جرائم فساد".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0605 sec