عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف يوم الاثنين، إلى بلاده قادما من بريطانيا للمثول أمام القضاء بتهم الفساد بعد حوالي ثلاثة أشهر على تنحيته من منصبه رئيسا للوزراء.

وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية أن شريف الذي غادر إلى لندن في 30 أغسطس/آب لمرافقة زوجته في رحلة علاج، قرر العودة إلى باكستان لمواجهة شكاوى فساد وجهتها المحكمة العليا ضده بعد أن استدعى القضاء شريف وابنته مريم ونجليه حسين وحسن وزوج ابنته سافدار للمثول أمام هيئة قضائية.

ونقلت "جيو" عن مصادر القول إن شريف قرر العودة قبل انتهاء علاج زوجته بعد اجتماع تشاور مع رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي ورئيس حكومة إقليم البنجاب شاهباز شريف عقد في لندن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن شريف سوف يحضر دون محامين ويمثل نفسه في القضية في حين سيبقى باقي أفراد الأسرة في لندن. وشكك شريف في الشكاوى الموجهة ضده قائلا "أي نوع هذا من الشكاوى؟ الشكاوى ترفع عندما يتلقى أحد رشى مقابل منح عقود لأشخاص أو يرتكب جرائم فساد".