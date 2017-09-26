اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تعاطف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الكاذب مع الايرانيين بأنه أكثر خواء من ذي قبل في ظل قانون الهجرة الامريكي الجديد.

وكتب ظريف في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تعاطف ترامب الكاذب مع الايرانيين، بقانون الهجرة الجديد والأكثر إساءة لمثل هؤلاء المواطنين البارزين، هو أكثر خواء من ذي قبل.

وقد أصدرت الإدارة الأمريكية، مساء الأحد، مرسوماً جديداً حول الهجرة تضمن تشديداً للقيود على مواطني بعض الدول، وأضاف دولاً جديدة لقائمة المحظورين من دخول البلاد، بينما تم رفع السودان من هذه القائمة.

وشمل المرسوم قيودا على السفر إلى أمريكا لمواطني 8 دول هي تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا، إضافة إلى إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.

وبموجب المرسوم الأمريكي فقد تم رفع القيود المفروضة على دخول السودانيين إلى الولايات المتحدة، حسب ما نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي، إلى جانب تعليق دخول الإيرانيين عدا حملة تأشيرات الدراسة وتبادل الزيارات.

وكان هذا المرسوم في نسخته السابقة يعيق، أو يحد من دخول رعايا السودان وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.

وجاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر المقبل، بناء على مراجعة بعد طعن في إحدى المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب.