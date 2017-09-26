أجرى الرئيس روحاني اتصالات هاتفية مع كل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تناول فيها قضايا المنطقة لاسيما الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق حيث شدد جميع الاطراف رفضهم لهذا الاستفتاء وتأكيدهم على وحدة العراق.

إذ أكد الرئيسان الايراني والروسي، في الاتصال الهاتفي، بينهما على وحدة العراق واستقرار وأمن المنطقة.

وأعلن المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية "حميد ابو طالبي"، ان الرئيس "حسن روحاني" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين"؛ ناقشا خلال الاتصال قضايا المنطقة لاسيما التطورات الراهنة في العراق وسوريا. كما أكدا على ضرورة مواجهة الارهاب بشكل مستمر.

كذلك أكد الرئيس حسن روحاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، موقف طهران الرافض لاستفتاء انفصال إقليم كردستان، مشدداً على دعم إيران "الكامل" لجميع إجراءات الحكومة العراقية المتخذة لحفظ وحدة العراق وسلامة أراضيه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقى مساء الاحد اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني حسن روحاني".

وأكد روحاني، بحسب البيان، "الموقف الإيراني الرافض للاستفتاء في إقليم كردستان العراق لخطورته على وحدة العراق واستقرار وأمن المنطقة"، مشدداً على "دعم بلاده الكامل للحكومة العراقية وجميع إجراءاتها المتخذة لحفظ وحدة العراق وسلامة أراضيه".

من جانبه، أكد العبادي "سعي الحكومة العراقية لإكمال تحرير كل الأراضي العراقية من العصابات الإرهابية التي تعد أولوية بالنسبة لها".

وشدّد العبادي على "موقف الحكومة الواضح لمنع الإجراءات الإحادية وغير الدستورية التي تهدد وحدة العراق والتعايش السلمي بين أبناء البلد ورفض الاستفتاء وعدم التعاطي مع نتائجه".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي وجه، يوم الأحد، إقليم كردستان بتسليم المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، مطالبا دول العالم بالتعامل مع الحكومة حصرا في ملفي المنافذ والنفط، كما دعا الإدعاء العام لملاحقة الموظفين ضمن الإقليم الذين ينفذون إجراءات استفتاء الانفصال.

وفي ذات السياق، أكد الرئيسان الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي ضرورة عدم المساس بوحدة اراضي العراق وسيادته الوطنية.

وتباحث روحاني واردوغان خلال اتصالهما الهاتفي مساء الاحد حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ومنها قضية الاستفتاء في اقليم كردستان العراق، واكدا على ضرورة عدم المساس ابدا بوحدة اراضي العراق وسيادته الوطنية . وأعلنا أن مواقف البلدين منسجمة تماما حول هذا الموضوع.

واعرب الرئيس الايراني عن سروره للتعاطي الجيد بين ايران وتركيا في هذا المجال واضاف، ان من المهم والحيوي جدا للجمهورية الاسلامية الايرانية صون وحدة اراضي العراق وسيادته الوطنية وامن المنطقة وضرورة توجيه رسالة واضحة الى مزعزعي امن واستقرار المنطقة.

وصرح الرئيس روحاني، ان التنسيق والمواكبة بين دول المنطقة في هذا المجال سيكون مؤثرا ومهما جدا، ولاشك ان دول المنطقة سوف لن تسمح بتبلور حالة عدم استقرار جديدة في المنطقة.

من جانبه اشار الرئيس التركي في هذا الاتصال الهاتفي الى الاجراءات الواسعة لبلاده لمواجهة عدم الاستقرار في العراق اثر اجتماع مجلس الامن القومي التركي والاجتماع الطارئ لبرلمان بلاده لاتخاذ القرارات اللازمة بشان هذا الاستفتاء، واضاف انه تم خلال هذه الاجتماعات البحث حول الاجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية واي تحرك يستلزم القيام به وان البرلمان وافق على تمديد مذكرة تفويض الحكومة في تكليف الجيش بإرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في الحدود فيما يتعلق بتطورات العراق وسوريا.

وفي مستهل الاتصال الهاتفي اكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات. وصرح اردوغان بان جميع الوزارات المعنية قد قدمت مشاريعها وبرامجها لتطوير العلاقات بين البلدين لطرحها ودراستها في الاجتماع الرابع للمجلس الاعلى الاستراتيجي بين ايران وتركيا.

هذا وأعلن رئيس الوزراء التركي علي يلدريم أن الرئيس رجب طيب أردوغان وقائد الجيش التركي سيزوران ايران قريباً، وقال أن قائد الجيش التركي التقى مؤخرا نظيره العراقي وسيلتقي قريبا مع نظيره الايراني لمناقشة الازمات المحتملة وسبل مواجهتها، ومن أبرزها تداعيات استفتاء الانفصال في كردستان.

وأضاف يلدريم في تصريح للمراسلين الاثنين أن الرئيس التركي سيتوجه الى ايران في الرابع من اكتوبر القادم مؤكدا أن هناك تنسيقاً جيدا بين الدول الثلاث لمواجهة الازمات المحتملة.

وفي بغداد بحث ممثل الامم المتحدة في العراق مع السفير الايراني الاجراءات المتخذة حيال الاستفتاء في اقليم كردستان العراق.

وقدم "يان كوبيج" خلال اللقاء تقريرا الى السفير "ايرج مسجدي" عن الاجراءات التي اتخذتها المنظمة الدولية حيال قضية الاستفتاء في كردستان العراق.

وقد بحث الطرفان أيضا الأوضاع الاخيرة في المنطقة والعراق وكذلك قضية الاستفتاء في اقليم كردستان العراق.

كما قدم "يان كوبيج" تقريرا الى السفير الايراني عن زيارته الاخيرة الى أربيل وما قامت به المنظمة الدولية من إجراءات بهذا الشأن.