فنّد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي، يوم الاثنين، خبر استدعاء القنصل الایراني العام في أربیل، وقال أنه غیر صحیح، مؤكدا أن ایران تشدّد على سیادة العراق ووحدة أراضیه وعلى العملیة السیاسیة، واننا نتابع هذا الموضوع وأي إجراء یتنافى مع استقرار وأمن البلد الجار العراق وسلامة أراضیه، مرفوض من قبلنا ولامبرر له.

وفي معرض رده على سؤال حول مابثته بعض وسائل الاعلام بقصف الطائرات الایرانیة اراضي إقلیم كردستان العراق، نفى المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة في لقائه الصحفي الاسبوعي، الاخبار التي تبثها وسائل الاعلام الغربیة، وقال: إن إثارة هذه الأجواء على أعتاب استفتاء انفصال الاقلیم عن العراق، تهدف لتمریر اهداف محددة ولتوریط ایران في بعض القضایا.

وصرّح بأن ایران اوضحت وخلال الاسابیع الماضیة وفي العدید من المناسبات سیاساتها تجاه استفتاء انفصال إقلیم كردستان العراق، وهذه المواقف واضحة وشفافة تماما.

واضاف قاسمي: ان ایران تؤكد على سیادة العراق ووحدة أراضیه وعلى العملیة السیاسیة في العراق وتعمل على متابعة هذا الموضوع، وأي إجراء یتنافى مع أمن العراق واستقراره وسلامة أراضیه یعد إجراء خاطئاً وغیر مبرر، وسوف یؤدي الى وقوع بعض التطورات والاحداث التي تضرّ بشعوب المنطقة سیما الشعب الكردي الذي كانت ایران وعلى الدوام ترید له الخیر وعملت على تقدیم المساعدة والدعم له.

وردا على سؤال حول غلق المجال الجوي الایراني والتركي أمام اقلیم كردستان العراق وهل ستفرض إجراءات أخرى شبیهة سیما على الصعید الاقتصادی، أجاب قاسمي بأن ایران اغلقت مجالها الجوي استجابة لطلب من الحكومة العراقیة.

وردا على سؤال حول توقعات المتحدث باسم الخارجیة عن الاحداث بعد إجراء استفتاء انفصال اقلیم كردستان، أجاب قاسمي بأن هذا الإجراء وقع في برهة غیر مناسبة وبعید عن المنطق وفي ظرف خاص تمر به المنطقة، واضاف: إن الحكومة العراقیة تمكنت من تحقیق انتصارات جیدة في مكافحة الارهاب، ولازالت هناك مخاوف من هذا الإجراء غیر المبرر وانا أفضّل التحلّي بالصبر والتحدث حول هذا الموضوع خلال الایام المقبلة.

وتابع قاسمي: إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى طهران ستجري قريبا، والعلاقات بين طهران وأنقرة دخلت مرحلة جديدة.

وأضاف: إن ايران وتركيا أجريتا وتجريان باستمرار مشاورات مختلفة على المستوى السياسي، حول العديد من المواضيع سيما القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

واوضح: إن العلاقات بين ايران وتركيا دخلت مرحلة جديدة بعد زيارة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء باقري الى تركيا، مما تساعد وبشكل كبير في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرّح أن الاستجابة المبكرة من قبل "خلوصي أكار" رئيس هيئة الأركان التركية لدعوة باقري لزيارة ايران، مؤشر على المستوى العالي للعلاقات وان العديد من المواضيع مدرجة على جدول أعمال البلدين.

واشار قاسمي الى ان زيارة ارودغان لطهران ستجري بعد زيارة أكار، مما تشكل خطوة متقدمة في العلاقات الثنائية ونأمل بأن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات على جميع الاصعدة.

وردا على سؤال حول تصريحات وزير خارجية الامارات الذي اتهم ايران بانتهاك الاتفاق النووي وايضا وزير خارجية البحرين الذي زعم ان ايران تتدخل في المنطقة وعليها ان تلتزم بالقرار 2231، اجاب قاسمي ان البعض ليس بالحجم الذي يمكنه التطرق لهذه القضايا.

وتابع: إن البعض الذين يبدون وجهات نظرهم حول الاتفاق النووي ويضعون أنفسهم في خانة التحكيم حول الاتفاق، يعانون من مشكلة خاصة ومن الممكن وجود هؤلاء الاشخاص في كل العالم وليس من الضروري الرد عليهم.

واوضح ان الذين يتحدثون عن التدخل الايراني في المنطقة، يسعون بمعية الشركاء الأكبر منهم في المنطقة والعالم، الى دعم الارهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وقمع شعوبهم، ولا يمكن التعويل على تصريحاتهم، وهذه السياسات تصب في إطار ايرانوفوبيا ومقارعة ايران.

وحول العلاقات مع السعودية قال قاسمي: إن ايران لا تملك رؤية واضحة في ما يتعلق بموقف الرياض من العلاقات بين ايران وبينها، موضحا: إننا نسمع اليوم أصواتا متباينة من السعودية ولا نرى حاجة في الوقت الراهن لتوسط دولة ثالثة بين طهران والرياض.

وأضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تنتظر من السعودية إجراء تغييرات في سياساتها تجاه ايران والمنطقة وأن تخطو خطوات إيجابية كوقف العدوان على اليمن.

وفي معرض إشارته الى المزاعم الواهية التي طرحها الرئيس الامريكي حول ايران، قال المتحدث باسم الخارجية: إن سياسات امريكا ليست بالحدث الجديد وان تصريحات ترامب تكشف بين الحين و الآخر عن طبيعة الادارة الامريكية.

ووصف قاسمي سياسة امريكا بمنع دخول الايرانيين الى الأراضي الامريكية، بأنها غير إنسانية و تفتقر الى المنطق ومدانة من قبل الجميع.

كما اكد قاسمي ان ملف خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) غير قابل للتفاوض وانه إما يبقى بهذا الشكل أو لا يبقى أبدا.

وفيما اكد على شفافية موقف العديد من الدول تجاه الاتفاق النووي، أشار الى موقف ايران الواضح تجاه تعزيز بنيتها الدفاعية وقدراتها الصاروخية وقال: الموقف واضح ولم يطرأ عليه أي تغيير ونحن سنتابع سياستنا الدفاعية والرادعة ولا يحق للآخرين التدخل في هذا الشأن.

وحول تقرير قناة بلومبرغ بشأن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مع نظيره الياباني وطلب الأخير وساطة ايران لحل الازمة الصاروخية في شبة الجزيرة الكورية، اوضح قاسمي انه لا مجال للشك بأن صوت ايران اصبح عاليا في العالم وبات لها ثقلها الإقليمي والدولي.

واضاف: إن سياسة ايران ومواقفها حيال الازمة في شبه الجزيرة الكورية واضحة تماما وقائمة على اعتماد الحوار في تسوية المشاكل والتوصل الى تفاهم. وشدّد بالقول: إن ايران إذ تُعرب عن قلقها تجاه تصعيد هذه الازمة تأمل بتسويتها من خلال الحوار واعتماد الطرق السلمية.