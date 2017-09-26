حذّرت منظمة الصحة العالمية الاثنين، من مخاطر انتشار وباء الكوليرا في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش التي لجأ إليها أكثر من 435 ألف شخص هربا من العنف في ميانمار المجاورة.

وبعد شهر على بدء موجة النزوح الجديدة هذه لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، توزع الوافدون على 68 مخيما في جنوب بنغلادش، وحرموا هناك من المياه العذبة والتجهيزات الصحية الأساسية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان إن "مخاطر انتشار أمراض عبر المياه عالية جدا، وهناك بشكل خاص خطر كبير من انتشار الكوليرا".

وتوفي عشرة لاجئين من الروهينغا على الأقل إثر إصابات بسبب الرصاص أو ألغام مضادة للأفراد في ميانمار، بحسب الأجهزة الصحية المحلية.

وقال منسق الطوارئ لدى منظمة "أطباء بلا حدود" روبرت أونوس في بيان: "كل الشروط متوافرة لانتشار وباء يتحول إلى كارثة على نطاق واسع"، مشيرا إلى خشية المنظمة من انتشار الكوليرا والحصبة بشكل خاص.

من جهتها عثرت قوات حكومة ميانمار، الأحد، على 28 جثة لقرويين هندوس تشتبه السلطات بأن مسلحين من الروهينغا قتلوهم الشهر الماضي في بداية موجة من أعمال العنف، أجبرت430 ألفا من مسلمي ميانمار على الفرار إلى بنغلادش.

وبدأ العنف في 25 أغسطس عندما هاجم متشددون من جيش إنقاذ روهينغا أراكان نحو 30 مركزا للشرطة ومعسكرا للجيش، مما أدى إلى مقتل حوالي 12 شخصا.