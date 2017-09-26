فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، قيودا جديدة على دخول مواطني كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد للولايات المتحدة ليوسع قائمة دول شملها الحظر الذي تعرض لانتقادات ولطعون في المحاكم.

ويُبقي الإعلان الجديد الذي أصدره الرئيس القيود على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال إلى الولايات المتحدة. ورُفعت القيود التي كانت مفروضة على مواطني السودان.

وتساعد هذه الإجراءات على تنفيذ الوعد الذي قطعه ترامب على نفسه أثناء حملته الانتخابية بتشديد إجراءات الهجرة وتنسجم مع رؤيته للسياسة الخارجية ”أمريكا أولا“. وبخلاف الإجراءات السابقة لا يضع الإعلان الجديد إطارا زمنيا.

وبعد قليل من صدور الإعلان قال ترامب في تغريدة على تويتر: جعل أمريكا آمنة هو الأولوية رقم واحد. لن ندخل إلى بلادنا أولئك الذين لا يمكننا فحصهم بسلام.

ولا يفرض الإعلان الجديد قيودا على العراقيين لكنهم سيخضعون لفحص إضافي.

وانتهت القيود الحالية التي فرضت في مارس آذار مساء الأحد. وجاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر تشرين الأول، بناء على مراجعة بعد طعون في المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب وأثار غضبا دوليا.

وإضافة كوريا الشمالية وفنزويلا توسع الحظر الأصلي الذي كان يضم دولا تقطنها أغلبية مسلمة.

وقال الإعلان: كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأمريكية بأي شكل وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات.

وأقر مسؤول بالإدارة خلال إفادة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن عدد الكوريين الشماليين الذين يسافرون الآن إلى الولايات المتحدة منخفض جدا.

وأدانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات الجديدة.

وقالت المنظمة في بيان فقط لأن الحظر الأصلي كان فظيعا بشكل خاص لا يعني ذلك أننا يجب أن نؤيد نسخة أخرى للتمييز الذي تفرضه حكومة.

وأضافت: الحظر الذي يشمل جنسيات بأكملها لأشخاص كثيرا ما يفرون من نفس أعمال العنف التي ترغب الحكومة الأمريكية في إبعادها أمر غير معقول وقاس. لا يجب أن يصبح ذلك طبيعيا.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان: إن إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا لا يغفل حقيقة أن أمر الإدارة لا يزال حظرا على المسلمين.

وصور البيت الأبيض القيود الجديدة على أنها عواقب لدول لم تستوف الشروط الجديدة لفحص المهاجرين ولإصدار التأشيرات. وقال البيت الأبيض إن هذه المتطلبات أرسلت في يوليو تموز للحكومات الأجنبية التي أمهلت 50 يوما لإجراء تحسينات إذا لزم الأمر.

وأجرى عدد من الدول تحسينات بتعزيز أمن وثائق السفر أو الإبلاغ عن فقد أو سرقة جوازات السفر. ولم تفعل دول أخرى مما أثار فرض القيود.

جاء الإعلان الجديد في حين تستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة للاستماع لمرافعات في العاشر من أكتوبر تشرين الأول بشأن أمر ترامب السابق وما إذا كان يميز ضد المسلمين.

وقال مساعد في البيت الأبيض إن ترامب تلقى يوم الجمعة سلسلة من التوصيات في مجال هذه السياسة من إلين ديوك القائمة بأعمال وزيرة الأمن الداخلي كما قام مسؤولون آخرون بالإدارة من بينهم وزيرا العدل جيف سيشنز والخارجية ريكس تيلرسون بإحاطته علما بالأمر.

وقبل صدور الإعلان الجديد قال ترامب للصحفيين كلما كان حظر السفر أكثر صرامة كان أفضل.

* الصين تحث على ضبط النفس

من جهة أخرى دعت الصين جميع الأطراف المعنية بأزمة الصواريخ في كوريا الشمالية يوم الاثنين، إلى ضبط النفس وعدم صب الزيت على النار، وسط تزايد حدة التعليقات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونج هو" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت: إن استهداف بلاده للبر الأمريكي الرئيسي بالصواريخ أمر حتمي بعد أن وصف السيد الرئيس الشرير ترامب الزعيم كيم جونج أون بأنه رجل صواريخ في مهمة انتحارية.

وقال ترامب على تويتر في وقت متأخر من مساء السبت: سمعت للتو وزير خارجية كوريا الشمالية يتحدث في الأمم المتحدة... إذا كان يردد أفكار رجل الصواريخ الصغير فإنهما لن يبقيا طويلا.

وقالت كوريا الشمالية، المستمرة في تطوير برامجها الصاروخية البالستية والنووية على الرغم من الشجب الدولي، إنها تستنكر بشدة التصريحات الطائشة“ للرئيس الأمريكي معتبرة أنها ”إهانة لا تحتمل للشعب الكوري وبمثابة إعلان حرب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الرسمية الشمالية يوم الاثنين.

وفي تصريح مباشر غير مسبوق الجمعة، وصف كيم ترامب بأنه مختل عقليا وأنه سيروضه بالنار.

وقال كيم إن كوريا الشمالية ستدرس أعلى مستوى من الإجراءات المضادة الصارمة في التاريخ ضد الولايات المتحدة، وإن تصريحات ترامب أكدت أن برنامجه النووي يمثل المسار الصحيح.

وأعلنت الصين من جهتها أنها ملتزمة بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الاثنين أن قرار الدعوة لانتخابات مبكرة لن يلهي حكومته عن مواجهة تهديدات كوريا الشمالية متعهدا بزيادة الضغوط على بيونجيانج إذا لم تضع حدا لاختباراتها على الأسلحة النووية والصاروخية.