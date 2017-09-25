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رقم الخبر: 203493 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. استنفار أمني في طرابلس لمنع"مظاهرات إقطيط"

ليبيا.. استنفار أمني في طرابلس لمنع"مظاهرات إقطيط"

أعلنت غرفة عمليات طرابلس، الاثنين، عن انتشار أمني مكثف في شوارع العاصمة، لضمان منع أي تظاهرات قد تنظم الاثنين بدعوة من المرشح السابق لرئاسة الوزراء الليبية عبد الباسط إقطيط.
وأوضحت الغرفة في إيجاز منشور على صفحتها في "فيسبوك" أنها رصدت تحركا عسكريا ضخما للواء السابع (الكانيات) مدعوما من الحرس الوطني الذي يقوده خالد الشريف عضو الجماعة المقاتلة، وهو جهاز تابع للمؤتمر العام، وأوضحت أن الحشد تم مساء الأحد في منطقة قصر بن غشير.
واتخذت الإجراءات الأمنية المكثفة في طرابلس تلبية للأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بناء على قرار مديرية أمن طرابلس بمنع تظاهرة الاثنين التي دعا إليها المرشح السابق لرئاسة الوزراء عبد الباسط اقطيط .
وحمّلت مديرية الأمن كل من يحاول التجمهر في أي مكان داخل العاصمة مسؤولية مخالفة القانون وتعريض نفسه للاعتقال والمساءلة القانونية .
وأكد فرع الأمن المركزي في منطقة أبو سليم بأن العاصمة لن تشهد الاثنين مظاهرات تثير الفوضى و تزعزع الأمن، ونشر مقطع فيديو يظهر عناصر أمن منتشرين في شوارع المدينة.
 
 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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