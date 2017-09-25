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رقم الخبر: 203492 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: عربيات  
الرئيس اللبناني يتوجه إلى فرنسا في زيارة تستغرق 4 أيام

الرئيس اللبناني يتوجه إلى فرنسا في زيارة تستغرق 4 أيام

غادر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بيروت صباح أمس الاثنين متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني خلال الزيارة اجتماعا مغلقا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يعقبه اجتماع موسع يتناول مجمل المواضيع التي تهم لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا، كما سيشكل فرصة من أجل المضي قدما بالمبادرات المشتركة بين البلدين.

ويشارك الرئيسان الفرنسي واللبناني في تدشين معرض "مسيحيو المشرق" الذي يقيمه معهد العالم العربي الذي دعت إدارته الكثير من الشخصيات الدينية المشرقية وغير المشرقية، كما يزور الرئيس عون مقر بلدية باريس حيث سيقام له استقبال رسمي تليه لقاءات مع رؤساء الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب ووزير الخارجية.

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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