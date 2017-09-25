قتل 6 مسلحين برصاص قوات الجيش المصري واعتقل 31 آخرون، الاثنين، في محافظة شمال سيناء، وذلك ضمن مداهمات قامت بها القوات لبعض البؤر الإرهابية.

وأعلن المتحدث العسكري المصري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني قامت بتدمير 65 وكرا للإرهابيين و56 دراجة نارية و3 عربات مفخخة و9 عبوات ناسفة.

وأضاف أنه تم ضبط أجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصالات، بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد والمعدات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة و6 كيلوغرام من مادة الهيروين و22 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية.