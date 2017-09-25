تواصل السلطات السعودية حملة اعتقالات منذ 10 سبتمبر/أيلول الجاري ضدّ عدد من الدعاة والكتاب والشخصيات البارزة في المملكة، وقد شملت خلال الساعات الأخيرة الداعيتين محمد البراك ومحمد المقبل.

وأكد حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر" الذي يرصد حملة الاعتقالات التي تطال دعاة وإعلاميين وباحثين ومغردين في المملكة اعتقال كلّ من البراك والمقبل.

ويشغل البراك عضوية هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وعضوية رابطة علماء المسلمين، فضلًا عن كونه كاتب متخصّص في عدد من القضايا، أما المقبل فهو رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المذنب في منطقة القصيم.

ووصل عدد المعتقلين إلى قرابة الـ 40 من العلماء والدعاة والكتاب والباحثين والشعراء خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي سياق متصل، واصل الكاتب السعودي جمال خاشقجي انتقاده لسياسة المملكة، مؤكدًا أن حملة الاعتقالات الجارية وغير المبررة والفتاوى الصادرة عن البعض مثل تلك التي تصف النساء بأنهم بـ"ربع عقل" تسيء إلى صورة المملكة في الخارج.

من جانب آخر كشف موقع "فينتشر بيت" الأميركي المتخصص بأخبار الابتكارات التقنية عن أن السعودية تستخدم شركات وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال قذرة تتمثل في مراقبة وسائل الإعلام التابعة لقطر.