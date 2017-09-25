بعدما أدان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة صراحةً المقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، كشف موقع "ميدل إيست آي" الاثنين نقلًا عن أحد أئمة المساجد في مدينة الرفاع البحرينية أن حكومة المنامة أمرت المساجد بوقف الخطب المناهضة لـ"تل أبيب".

وتوقّع مسؤولون بحرينيون عبر"ميدل إيست إي" إمكانية إعلان تطبيع العلاقات بشكل رسمي في غضون سنة، إثر توفّر عدد من الدلائل التي تشير الى أن المنامة تسقط عداءها التقليدي لـ"إسرائيل" وزيارة مسؤولين من اتحاد كرة القدم الإسرائيلي إلى مؤتمر فيفا في مايو/أيار في المملكة مثال على ذلك.

وأكد مسؤول غربي أيضًا حين قال لـ "ميدل أيست إي" "لا أعتقد بأننا سنشهد افتتاح سفارة إسرائيلية هنا، لكن على الأرجح ستكون لدينا زيارات رسمية من وزراء التجارة والشؤون الإقتصادية".

وأضاف المسؤول "لا أقول هذا العام.. ربما بعده سيخبر الملك البحريني الناس بأنه من المهمّ مواجهة إيران".

وفي سياق آخر قال مدير معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية أحمد الوداعي إن "السلطات الأمنية جددت سجن معتقلة الرأي نجاح أحمد حبيب الشيخ 30 يومًا بحجة التحقيق معها.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت نجاح الشيخ من منطقة النويدرات في 27 أبريل/نسيان الماضي لرفضها التوقيع على اعترافات بتهم منسوبة إليها على خلفية سياسية.