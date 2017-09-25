وأعلنت ماندانا زنكنة، الأحد، خلال حديثها لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان تكلفة تدشين مزارع الرياح الثلاث هذه التي تعادل 330 مليون دولار ستوفر بالإستثمار المشترك من كوريا الجنوبية وشركة إيرانية. كما قدرت دخول هذا المشروع الإقتصادي الضخم حيز التوليد بعد حوالي سنتين. وأردفت: توجد حالياً ثلاث مناطق للطاقات الجديدة والمتجددة الريحية والشمسية في مناطق (كراغة) و(ميل نادر) و(رامشار) في هذه المحافظة وهي جاهزة للإستثمار. وكذلك نظراً لحاجة أفغانستان وباكستان المحاذيتين لمحافظة سيستان وبلوجستان، بإمكان هذه المحافظة التي تتمتع بأرضيات جيدة في مجال الطاقات الجديدة خاصة الطاقة الريحية بإمكانها سد حاجة هذين البلدين للطاقة.