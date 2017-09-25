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رقم الخبر: 203487 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير الإقتصاد الإيراني في تركيا لبحث التعاون الجمركي والتجاري

مساعد وزير الإقتصاد الإيراني في تركيا لبحث التعاون الجمركي والتجاري

توجّه مساعد وزير الاقتصاد رئيس دائرة الجمارك الايرانية، فرود عسكري، الى تركيا أمس الاثنين على رأس وفد يضم مدراء الجمارك الايرانية.

ومن المقرر أن يلتقي عسكري، خلال زيارته التي تستمر 3 أيام، مساعدي وزيري الجمارك والتجارة والاقتصاد التركيين لبحث آخر المستجدات حول التعاون الجمركي والتجاري.

وخططت ايران وتركيا لإقرار تجارة سنوية بقيمة 30 مليار دولار ويتوقع أن يصل هذا الرقم في أفضل الظروف الى نحو 10 مليارات دولار. وترتبط ايران وتركيا بثلاثة معابر رسمية وهي بازركان - غوربولاغ، وراي - كابي كوي، وسرو - اسندره، للتجارة المتبادلة وكلا الطرفين يرتبطان بتعاون تجاري عن طريق البحر والبر والجو، وخط للسكك الحديد لنقل السلع والغاز، بالإضافة الى أنبوب لنقل الغاز.

 
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