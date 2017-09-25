أعلن الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الحكومي الفرنسي (بي.بي.آي فرانس) إن البنك سيمول مشروعات لشركات فرنسية في إيران اعتباراً من عام 2018 وسيقدم قروضاً تصل إلى 500 مليون يورو (589 مليون دولار) سنوياً.

وقال نيكولا دوفورك، الأحد، في مقابلة لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش): (ما لم تحول قوة قاهرة دون ذلك فسوف نؤازرهم من بداية 2018.. نحن البنك الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية نتيجة مخالفة العقوبات الباقية).

وأعلن عن عدة صفقات إيرانية-فرنسية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني لباريس في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وتشمل مشروعاً مشتركاً بين شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو ستروين وشركة إيران خودرو، فضلاً عن خطط إيرانية لشراء طائرات ايرباص لتحديث أسطولها. وشملت الإتفاقات قطاعات البترول والشحن والصحة والزراعة والمياه.