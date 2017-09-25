  • الإثنين ٤ محرم ١٤٣٩
  • الإثنين , سبتمبر 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203485 تاريخ النشر: أيلول 25, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: اقتصاد  
العراق يبرم عقداً مع إيران لتوظيف إستثمارات نفطية مشتركة

العراق يبرم عقداً مع إيران لتوظيف إستثمارات نفطية مشتركة

أعلن وزير النفط العراقي، جابر اللعيبي، ان بلاده تعتزم ابرام عقد مع ايران لتوظيف استثمارات مشتركة في حقلين نفطيين قريباً.

وأفاد موقع (بلومبرغ)، نقلاً عن اللعيبي، بأن العراق يبرم قريباً مع ايران عقداً لتوظيف استثمارات مشتركة في حقلين نفطيين، ولكن الوزير لم يشر الى موعد إبرام هذا العقد. كما أعلن اللعيبي ان بلاده تجري مباحثات مع الكويت لتطوير أربعة حقول وكذلك نقل الغاز الطبيعي الفائض الى الكويت .

وحسب الوزير جابر اللعيبي، فان العراق يجري مفاوضات مع شركة (رويال داتش شل) لتطوير حقل مجنون النفطي .ويعتزم العراق رفع طاقتة الإنتاجية للنفط الى خمسة ملايين برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري، فيما يرى وزير النفط العراقي ان رفع الطاقة الإنتاجية لا يؤثر على أسعار النفط في الأسواق العالمية لأن العراق لن يصدر الفائض من الإنتاج الى الخارج.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0623 sec