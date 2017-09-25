أعلن وزير النفط العراقي، جابر اللعيبي، ان بلاده تعتزم ابرام عقد مع ايران لتوظيف استثمارات مشتركة في حقلين نفطيين قريباً.

وأفاد موقع (بلومبرغ)، نقلاً عن اللعيبي، بأن العراق يبرم قريباً مع ايران عقداً لتوظيف استثمارات مشتركة في حقلين نفطيين، ولكن الوزير لم يشر الى موعد إبرام هذا العقد. كما أعلن اللعيبي ان بلاده تجري مباحثات مع الكويت لتطوير أربعة حقول وكذلك نقل الغاز الطبيعي الفائض الى الكويت .

وحسب الوزير جابر اللعيبي، فان العراق يجري مفاوضات مع شركة (رويال داتش شل) لتطوير حقل مجنون النفطي .ويعتزم العراق رفع طاقتة الإنتاجية للنفط الى خمسة ملايين برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري، فيما يرى وزير النفط العراقي ان رفع الطاقة الإنتاجية لا يؤثر على أسعار النفط في الأسواق العالمية لأن العراق لن يصدر الفائض من الإنتاج الى الخارج.