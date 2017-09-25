أكد مساعد رئيس غرفة ايران للتجارة والمناجم والصناعة والزراعة، بدرام سلطاني، على ضرورة تظافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام في ايران للمضي قدماً في استضافة اجتماع غرف التجارة العالمية للعام 2021 .

يأتي ذلك فيما استضافت مدينة سيدني الأسترالية الإجتماع العاشر لغرفة التجارة العالمية الأسبوع الماضي، بمشاركة أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم. ولفت سلطاني الى محادثاته على مدى ثلاثة أيام من إقامة الاجتماع مع نظرائه من مختلف الدول المشاركة، وقال: ان جميع هؤلاء أبدوا حرصهم على التعاون مع ايران في هذا الإطار .

وبحسب المسؤول التجاري، فقد طالبت الجمهورية الاسلامية بإستضافة هذا الحدث الدولي خلال العام 2021، مضيفاً: في ظل اختيار آسيا وشمال أفريقيا لاستضافة الاجتماع، فانه يتوجب على ايران أن تنافس 5 بلدان لنيل هذه الاستضافة وهي الإمارات وسلطنة عمان والأردن وكينيا واثيوبيا.

وفيما أشار الى مشاركة عدد من غرف التجارة لدى بعض الولايات الأمريكية (في اجتماع غرفة التجارة بسيدني)، قال سلطاني: ان مسؤولي هذه الغرف التجارية بوصفهم أصحاب القطاع الخاص في أمريكا، أعربوا عن رغبتهم وتطلعهم الى رفع العقبات والمشاكل من مسار القطاع الخاص في ايران. وتابع قائلاً: ان الجانب الايراني طالب أصحاب القطاع الخاص في أمريكا باتخاذ مزيد من الخطوات لمناهضة القوانين الجائرة للكونغرس والشيوخ الأمريكي ضد ايران، كما تساءل عن أسباب حجب بيع الطائرات الى ايران. وأردف قائلاً: ان أصحاب القطاع الخاص في أمريكا وخاصة لدى الولايات التي تحتضن صناعة الطائرات، أعلنوا خلال الاجتماع بأنهم سيوصلون مطالب غرفة التجارة الايرانية الى الغرف الوطنية في أمريكا.