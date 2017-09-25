أعربت شركات سويسرية عديدة منها شركة (آي.ام.دي فستا)، عن رغبتها في تجديد وتوسيع حضورها بقطاع صناعة البتروكيماويات الايرانية.

وقال مدير دائرة التسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا لهذه الشركة رينر كلس، في تصريح أدلى به على هامش معرض طهران الدولي الحادي عشر لصناعة النفط والبتروكيماويات (ايران بلاست)، ان مشاركة شركته هي الثانية في المعرض المذكور وان هدفه الرئيسي لحضورها في ايران استلام الطلبات والبحث عن زبائن جدد. وأضاف: ان الهدف من وراء المشاركة في المعرض المذكور على المدى المتوسط يتمثل بإقامة أواصر مع شركات ايرانية وتعزيز مكانة الشركة في سوق البتروكيماويات في ايران. وتابع: ان الأجهزة التي تنتجها الشركة قد ركبت في بعض المجمعات المصنعة للمنتجات المغلفة في ايران وانها على استعداد للمزيد من التعاون والتعاطي مع الشركات الايرانية.

ونوه كلس الى أن السوق الايرانية على استعداد للنمو واجتذاب الاستثمارات، إلا أنها ما تزال تعاني من بعض المشاكل، لكنه أعرب عن أمله في ذات الوقت بايجاد حلول لها بفضل التعاون بين البلدين لاسيما في قطاع صناعة البتروكيماويات.

وتنشط الشركة السويسرية المذكورة في مجال معايير الجودة الإنتاجية (quality control) وتصنيع الأجهزة المرتبطة لاسيما كاميرات المراقبة وخاصة في مجال تعبئة أنواع المرطبات.

هذا وتشارك أكثر من 524 شركة أجنبية من 23 بلداً بينها 16 بلداً أوروبياً في معرض طهران الدولي الحادي عشر لصناعة النفط والبتروكيماويات (ايران بلاست).

ومن بين الدول المشاركة في المعرض المذكور: بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، الهند، صربيا، ايطاليا، كوريا الجنوبية، النمسا، لوكسمبورغ، سويسرا، اسبانيا، بريطانيا، تايلند، التشيك، قبرص، تركيا، تايوان، الصين، اليابان والإمارات. كما شارك في المعرض المذكور 600 شركة ايرانية، ما يبين زيادة في عدد الشركات المحلية والأجنبية بنسبة 21 و39 بالمئة على التوالي.

ويعكس الحضور الواسع للشركات الأجنبية في المعرض رغبتها في المشاركة بقطاع صناعة البتروكيماويات في ايران ونقل التكنولوجيا وتسويق المنتجات.

يشار الى أن المعرض بدأ أعماله يوم الأحد ويستمر لغاية يوم الأربعاء المقبل.