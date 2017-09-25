قال مسؤول كبير بشركة النفط الوطنية الإيرانية، الاثنين، إن إيران تتوقع أن تبقى صادراتها من الخام والمكثفات عند نحو 6ر2 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2017 بعد أن انتهت من بيع ما لديها من مخزونات نفط، وفي وقت يحد فيه تنامي الطلب المحلي من الشحنات الخارجية.

وقال سعيد خوشرو، مدير الشؤون الدولية بالشركة، لرويترز أمس الاثنين: إن (مشاكل فنية) في حقل بارس الجنوبي ستقلص شحنات المكثفات، إذ من المقرر أن تستغرق أعمال الصيانة ما بين شهر وشهرين. وذكر خوشرو على هامش مؤتمر للقطاع في سنغافورة: ان صادرات المكثفات، وهي نوع من الخام الخفيف جداً يستخدم في إنتاج البتروكيماويات، ستنخفض إلى نحو 450 ألف برميل يومياً بعد الصيانة من متوسط 550 ألف برميل يومياً في الأشهر الخمسة عشر الماضية. وأضاف: (لن يتاح لدينا أكثر من 450 ألف برميل يومياً للتصدير).

وقالت مصادر في القطاع: إن الشركة الإيرانية أبلغت المشترين في آسيا أنها قد تخفض صادرات المكثفات في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب أعمال الصيانة في بارس الجنوبي. وبحلول الربع الثاني من العام الحالي، تمكنت إيران من التخلص مع كميات النفط الإضافية المخزنة في البر والبحر بفضل زيادة الصادرات بعد تخفيف العقوبات الدولية في يناير/ كانون الثاني 2016. كما ترفع الشركة الإنتاج من أول وحدة من ثلاث وحدات لفصل المكثفات في مصفاة (نجمة الخليج الفارسي)، وطاقة كل وحدة 120 ألف برميل يومياً.

من جانب آخر، رأى وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، أنه من الضروري إجراء تغييرات جديدة، إضافة إلى إتفاق خفض إنتاج النفط، من أجل إعادة التوازن لسوق الخام.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، عن الوزير زنكنة قوله: إن (إلتزام (أوبك) باتفاق خفض إنتاج الخام مقبول بصفة عامة، لكن هناك حاجة لبعض التغييرات، إذا كانت الدول المنتجة تسعى لإعادة التوازن في السوق). وأضاف: (بادئ ذي بدء، يجب على جميع الأعضاء أن يلتزموا بنسبة 100% باتفاق خفض الإنتاج، كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاج في كل من نيجيريا وليبيا).